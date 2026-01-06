Những gì đã xảy ra trong phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela ở Mỹ? 06/01/2026 07:17

(PLO)- Tại phiên tòa đầu tiên ở Manhattan (New York, Mỹ) ngày 5-1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân khẳng định mình vô tội, tố Mỹ “bắt cóc”, mở đầu một quá trình tố tụng dự kiến kéo dài.

Tại phiên tòa đầu tiên ngày 5-1 ở Manhattan (TP New York, Mỹ), Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores đã khẳng định mình vô tội, đồng thời cáo buộc chính phủ Mỹ đã thực hiện hành vi bắt cóc họ ngay tại tư gia, theo đài CNN.

Cả ông Maduro và bà Flores đều không thừa nhận các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí. Tuy nhiên, tại thời điểm này, họ lựa chọn chưa khiếu nại về việc bị giam giữ.

Sự xuất hiện mang tính lịch sử của ông Maduro và bà Flores trước tòa án đánh dấu sự khởi đầu một quy trình tố tụng dự kiến sẽ kéo dài, khi các bị cáo nhiều khả năng sẽ đấu tranh pháp lý về tính hợp pháp của việc quân đội Mỹ bắt giữ họ.

Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores tại phiên điều trần ngày 5-1 ở Manhattan (TP New York, Mỹ). Ảnh minh họa: Christine Cornell/CNN

Phiên điều trần kéo dài khoảng 30 phút, do Thẩm phán Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, chủ trì, nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm xét xử công bằng và tố tụng minh bạch.

Luật sư của ông Maduro là Barry Pollack, còn bà Flores do luật sư Mark Donnelly bào chữa.

Dưới đây là những nội dung cần biết về phiên điều trần và vụ án này:

Ông Maduro nói gì?

Khi được hỏi xác nhận danh tính, Tổng thống Maduro đã đứng dậy và bắt đầu phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha. Một phiên dịch viên đã chuyển ngữ chậm rãi sang tiếng Anh.

Ông Maduro khẳng định ông “bị bắt tại nhà riêng ở Caracas, Venezuela”, và khi Thẩm phán Alvin Hellerstein cố gắng ngắt lời, ông nói thêm: “Tôi vẫn là Tổng thống của đất nước tôi”.

“Tôi vô tội. Tôi không phạm bất kỳ tội nào được đề cập ở đây. Tôi là một người đàng hoàng” - ông Maduro nói khi được hỏi lần thứ hai về việc ông sẽ nhận tội hay không.

Chưa rõ bao nhiêu phần trong lời nói của ông Maduro đã được phiên dịch đầy đủ trước tòa, nhưng Thẩm phán Hellerstein cho biết ông Maduro sẽ có cơ hội trình bày về vụ bắt giữ và các cáo buộc chống lại mình vào một thời điểm khác.

Ông Maduro bị truy tố với bốn cáo buộc gồm: âm mưu khủng bố ma túy; âm mưu nhập khẩu cocaine; tàng trữ súng máy và các thiết bị hủy diệt; cùng âm mưu tàng trữ súng máy và các thiết bị hủy diệt.

Luật sư của ông Maduro xác nhận thân chủ của mình không nhận tội đối với cả bốn cáo buộc.

Luật sư: Phu nhân ông Maduro chịu "thương tích đáng kể"

Bà Flores cũng không nhận tội đối với các cáo buộc nhắm vào mình. Bà nói với Thẩm phán Hellerstein bằng tiếng Tây Ban Nha: “Không có tội, hoàn toàn vô tội”.

“Tôi là Đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Venezuela” - bà Flores phát biểu qua phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha khi thẩm phán yêu cầu xác nhận danh tính.

Phu nhân của ông Maduro xuất hiện với băng gạc trên trán và thái dương phải khi bước vào phòng xử án, được Cảnh sát Tư pháp Mỹ áp giải. Bà Flores cần người hỗ trợ để ngồi vào ghế tại bàn bào chữa trước khi phiên điều trần bắt đầu.

Luật sư bào chữa cho biết bà Flores cần được kiểm tra y tế và có khả năng phải điều trị các “thương tích đáng kể” gặp phải trong vụ “bắt cóc”.

Luật sư Mark Donnelly thông tin bà có thể bị gãy xương hoặc ít nhất là bầm tím nghiêm trọng ở vùng xương sườn.

Luật sư của ông Maduro cũng cho biết Tổng thống Venezueka đang gặp “một số vấn đề về sức khỏe và y tế cần được quan tâm” nhưng không nói rõ chi tiết.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores tới bãi đáp trực thăng Wall Street ở New York (Mỹ), ngày 5-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Động thái tiếp theo từ phía ông Maduro

Luật sư Pollack cho biết ông dự định đệ trình một số kiến nghị thách thức bản cáo trạng cũng như vụ bắt giữ ông Maduro do các lực lượng Mỹ thực hiện vào rạng sáng 3-1, gọi đây là một vụ “bắt cóc quân sự”.

Ông Pollack cũng lập luận rằng ông Maduro có các đặc quyền và quyền miễn trừ gắn liền với cương vị là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền.

Ông Maduro và bà Flores cũng yêu cầu được “thăm gặp” với lãnh sự quán Venezuela.

Theo luật pháp Mỹ, công dân nước ngoài bị giam giữ tại Mỹ có quyền được thông báo cho lãnh sự quán và tiếp cận các nguồn lực lãnh sự. Hiện chưa rõ quy trình này sẽ diễn ra cụ thể như thế nào.

Tại phiên tòa ngày 5-1, các luật sư của ông Maduro và phu nhân Flores chưa xin tại ngoại vào thời điểm này, nhưng cho biết họ sẽ nộp đơn xin bảo lãnh chính thức trong thời gian tới.

Phiên điều trần tiếp theo của vụ án được ấn định vào ngày 17- 3.