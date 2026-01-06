Hội đồng Bảo an họp về Venezuela: Mỹ nói gì khi là tâm điểm chỉ trích? 06/01/2026 05:45

(PLO)- Nhiều quốc gia đồng loạt chỉ trích Mỹ tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Venezuela.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vào ngày 5-1, Mỹ đã trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích gay gắt.

Ngay cả những đồng minh thân cận nhất cũng cáo buộc Washington vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và thực hiện hành vi xâm nhập quân sự vào một quốc gia có chủ quyền, theo tờ The Guardian.

Tổng thư ký LHQ António Guterres khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vi phạm Hiến chương LHQ.

"Tôi quan ngại sâu sắc về khả năng gia tăng bất ổn tại quốc gia này, những tác động tiềm tàng đối với khu vực, cũng như tiền lệ mà hành động này có thể tạo ra đối với cách thức vận hành quan hệ giữa các quốc gia" - trích tuyên bố của ông Guterres.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Venezuela. Ảnh: Mark Garten/ UN Photo

Đại diện phái đoàn Pháp, Phó Đại sứ Jay Dharmadhikari, đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công và việc bắt giữ ông Maduro.

Ông Dharmadhikari nhấn mạnh hành động này "đang làm xói mòn chính nền tảng của trật tự quốc tế". Vị đại diện Pháp khẳng định người dân Venezuela phải tự quyết định vận mệnh chính trị của mình.

Nga và Trung Quốc - hai ủy viên thường trực HĐBA - đã phản ứng gay gắt hơn và yêu cầu Mỹ thả người ngay lập tức. Đại sứ Nga Vasily Nebenzya mô tả sự can thiệp này là "sự quay lại kỷ nguyên vô pháp".

Ông Nebenzya tuyên bố: "Chúng ta không thể cho phép Mỹ tự phong là một dạng thẩm phán tối cao”.

Đại sứ Trung Quốc Phó Thông cũng cáo buộc Mỹ đã "chà đạp trắng trợn lên chủ quyền của Venezuela" và vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền.

"Không quốc gia nào có thể hành động như cảnh sát của thế giới” - ông Phó nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Mỹ "chấm dứt các hành vi bắt nạt và cưỡng ép".

Hội đồng Bảo an cũng ghi nhận ý kiến từ các quốc gia Mỹ Latinh. Ngoài 15 thành viên HĐBA và Venezuela, gần một chục quốc gia khác bao gồm Brazil, Argentina, Mexico, Chile, Cuba, Nicaragua và cả Iran đã yêu cầu tham gia phiên họp.

Đại sứ Colombia - bà Zalabata Torres đặt câu hỏi: "Đâu là nền tảng của hòa bình và an ninh quốc tế? Sự việc này gợi nhắc chúng tôi về những sự can thiệp tồi tệ nhất trong khu vực, ngay tại vùng đất hòa bình của chúng tôi".

Bà Torres cáo buộc Mỹ đang phá hoại "hòa bình và an ninh quốc tế".

Đại sứ Brazil tại LHQ - ông Sérgio França Danese nhấn mạnh: "Các vụ ném bom trên lãnh thổ Venezuela và việc bắt giữ tổng thống nước này đã vượt qua lằn ranh không thể chấp nhận được. Những hành động này cấu thành sự xúc phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền của Venezuela và tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho toàn thể cộng đồng quốc tế".

Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada phát biểu tại phiên họp khẩn Hội đồng Bảo an ngày 5-1. Ảnh: CHINA DAILY/AGENCIES

Không khí căng thẳng bao trùm khi Đại sứ Venezuela - ông Samuel Moncada ngồi đối diện phái đoàn Mỹ. Ông Moncada cảnh báo HĐBA rằng hành động của Mỹ tại Caracas đã mở ra cánh cửa cho các quốc gia khác thực hiện hành vi tương tự.

"Nếu việc bắt cóc một nguyên thủ quốc gia và ném bom được dung thứ hoặc xem nhẹ, thông điệp gửi tới thế giới sẽ vô cùng tàn khốc: Rằng pháp luật chỉ là thứ yếu và vũ lực mới là trọng tài thực sự của trật tự quốc tế” - ông Moncada nhấn mạnh.

Đáp lại các chỉ trích, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz lập luận rằng "không có cuộc chiến nào chống lại Venezuela hay người dân nước này".

Ông Waltz gọi ông Maduro là "tội phạm ma túy bỏ trốn" chứ không phải một nguyên thủ quốc gia.

"Chúng tôi không chiếm đóng một quốc gia. Đây là một chiến dịch thực thi pháp luật" - ông Waltz khẳng định, đồng thời cho rằng việc bắt giữ ông Maduro và vợ là bà Cilia Flores giúp Mỹ Latinh an toàn hơn.