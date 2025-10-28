ASEAN-Trung Quốc ký hiệp định quan trọng về thương mại 28/10/2025 13:40

(PLO)- ASEAN và Trung Quốc đã ký phiên bản mở rộng của hiệp định thương mại tự do giữa hai bên dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Ngày 28-10, tại Hội nghị Cấp cao Trung Quốc - ASEAN lần thứ 28 ở Malaysia, ASEAN và Trung Quốc đã ký phiên bản mở rộng của hiệp định thương mại tự do giữa hai bên, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Nghị định thư Nâng cấp Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc - ASEAN 3.0 được ký dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng lãnh đạo các nước ASEAN.

Đây là lần sửa đổi thứ ba của hiệp định lâu năm này, được ký lần đầu năm 2002 và có hiệu lực từ năm 2010. Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc bao phủ thị trường hơn 2 tỉ dân, giảm thuế quan đối với hàng hóa, đồng thời thúc đẩy dòng chảy dịch vụ và đầu tư.

ASEAN và Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Thương mại hai chiều đã tăng từ 235,5 tỉ USD năm 2010 lên gần 1.000 tỉ USD vào năm 2024.

Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao Trung Quốc - ASEAN lần thứ 28 ở Malaysia ngày 28-10. Ảnh: ASEAN

Phát biểu tại hội nghị, ông Lý cho rằng hợp tác chặt chẽ hơn có thể giúp vượt qua những bất ổn kinh tế toàn cầu.

“Đoàn kết là sức mạnh. Theo đuổi đối đầu thay vì đoàn kết sẽ không mang lại lợi ích gì” - thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Lý nhấn mạnh mối “phụ thuộc lẫn nhau” giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN, gọi các nước Đông Nam Á là “những người láng giềng và anh em tốt, gần gũi về địa lý, văn hóa và tình cảm”.

“Chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế và thương mại toàn cầu, trong khi các thế lực bên ngoài đang ngày càng can thiệp vào khu vực. Nhiều quốc gia đang bị áp thuế cao một cách vô lý” - ông Lý nói.

“Bằng cách dựa vào nhau và phối hợp hành động, chúng ta có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình” - ông bổ sung.

Thủ tướng Trung Quốc cũng kêu gọi đẩy nhanh tiến trình tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và nỗ lực sớm hoàn tất văn kiện này.

Về phía ASEAN, ông Anwar nhấn mạnh rằng khối mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia.

“Hôm qua chúng ta gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm nay chúng ta làm việc với Trung Quốc. Điều đó thể hiện vai trò trung tâm của ASEAN. Đây chính là cách tiếp cận nhất quán, củng cố lòng tin và cho phép chúng ta cùng nhau vượt qua thách thức” - ông Anwar nói.