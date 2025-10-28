Bà Takaichi gặp ông Trump, ký thỏa thuận về đất hiếm 28/10/2025 10:53

(PLO)- Tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng ký thỏa thuận về cung ứng đất hiếm, cam kết mở ra kỷ nguyên vàng cho liên minh Nhật-Mỹ.

Sáng 28-10, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã có hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, theo hãng tin Nikkei Asia.

Trong cuộc gặp đầu tiên với ông Trump, bà Takaichi cam kết mở ra “kỷ nguyên vàng mới” cho liên minh Nhật-Mỹ.

Bà Takaichi đã dành nhiều lời ca ngợi ông Trump vì những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy hòa bình toàn cầu, đồng thời khẳng định rằng Nhật sẽ đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định khu vực.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ ký kết thỏa thuận về cung ứng đất hiếm tại Tokyo ngày 28-10. Ảnh: AFP/JIJI

Bà Takaichi nói rằng ông Trump “đã góp phần mang lại hòa bình cho châu Á” thông qua việc làm trung gian cho thỏa thuận giữa Thái Lan và Campuchia.

Bà cũng nhắc đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Trung Đông, nơi ông Trump đóng vai trò quan trọng, gọi đó là “một thành tựu lịch sử chưa từng có tiền lệ”.

“Tổng thống Mỹ đã khiến thế giới trở nên yên bình hơn" - bà Takaichi nói.

Nữ thủ tướng cũng nhắc lại rằng cố Thủ tướng Shinzo Abe - người thầy chính trị của bà - từng ca ngợi “nền ngoại giao năng động” của ông Trump, đồng thời khẳng định Tokyo sẵn sàng “đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu”.

Phần mình, ông Trump cho biết cố Thủ tướng Abe đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về bà Takaichi "từ lâu trước khi chúng ta gặp nhau".

“Tôi không ngạc nhiên khi thấy bà hiện là Thủ tướng. Với tất cả những gì tôi biết qua ông Abe và những người khác, tôi tin bà sẽ là một trong những thủ tướng vĩ đại của Nhật” - ông Trump nói.

Tại cuộc gặp, bà Takaichi và ông Trump đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm củng cố chuỗi cung ứng đất hiếm.

Đây là chuyến thăm Nhật đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

Cả bà Takaichi và ông Trump đều là những chính trị gia theo đường lối bảo thủ, và ông Trump từng có mối quan hệ cá nhân thân thiết với ông Abe - người bị ám sát vào tháng 7-2022. Theo Nikkei Asia, Tokyo kỳ vọng mối liên hệ chung giữa hai nhà lãnh đạo bảo thủ sẽ giúp củng cố quan hệ cá nhân và mở đường cho sự hợp tác chặt chẽ hơn.

Theo giới quan sát, việc xây dựng mối quan hệ cá nhân bền chặt với ông Trump có thể là chìa khóa giúp bà Takaichi giảm thiểu bất ổn kinh tế và tạo điều kiện để thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp, tăng lương và phục hồi tiêu dùng trong nước.

Hai nước đã đạt được thỏa thuận ngày 4-9, theo đó Mỹ giới hạn mức thuế nhập khẩu từ Nhật ở mức 15%, bao gồm ô tô.

Washington đồng thời kêu gọi Tokyo đầu tư 550 tỉ USD vào 7 lĩnh vực chiến lược nhằm củng cố an ninh kinh tế của Mỹ, như chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng, năng lượng, đóng tàu, dược phẩm và trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực đóng tàu, hai bên đang xem xét ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường đầu tư và thành lập nhóm công tác để xây dựng kế hoạch cụ thể.

Kế hoạch này bao gồm khả năng hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật và Mỹ vào các nhà máy đóng tàu, cũng như tiêu chuẩn hóa thiết kế và linh kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả.

Hai bên cũng sẽ ký biên bản hợp tác trong khuôn khổ “Hiệp định Thịnh vượng Công nghệ Mỹ-Nhật”, thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử và không gian.