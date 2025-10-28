Nhật huy động an ninh tối đa cho chuyến thăm của ông Trump, đặc biệt chặn rủi ro 'sói đơn độc' 28/10/2025 08:02

(PLO)- Nhật siết chặt an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hàng loạt vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào các chính trị gia trong và ngoài nước thời gian qua.

Từ ngày 27-10, Nhật siết chặt an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với 18.000 cảnh sát được huy động và một đội phản ứng khẩn cấp đặc biệt luôn trong tình trạng báo động suốt ba ngày diễn ra chuyến thăm, theo tờ Japan Times.

Sau hàng loạt vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào các chính trị gia trong và ngoài nước, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo ưu tiên triển khai các biện pháp đối phó những kẻ tấn công "sói đơn độc" - tức là những cá nhân thực hiện hành vi bạo lực một mình, không thuộc các tổ chức khủng bố.

Một lực lượng đặc nhiệm an ninh đặc biệt đã tăng cường tuần tra quanh các khu vực trọng yếu, bao gồm nơi lưu trú của ông Trump và Đại sứ quán Mỹ tại quận Minato, Tokyo.

Cảnh sát tuần tra tại quận Minato, thủ đô Tokyo (Nhật) ngày 27-10. Ảnh: JAPAN TIMES

Những vụ tấn công đơn độc gần đây ở Nhật bao gồm vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe năm 2022, vụ tấn công Thủ tướng Fumio Kishida năm 2023, vụ ném bom xăng bên ngoài trụ sở đảng Dân chủ Tự do vào tháng 10-2024.

Mới đây, ngày 24-10, một cảnh sát đứng gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo đã bị một người đàn ông dùng dao tấn công. Người đàn ông này đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện hành vi khả nghi; viên cảnh sát chỉ bị thương nhẹ.

Rút kinh nghiệm từ những vụ việc đó cũng như vụ mưu sát ông Trump ở bang Pennsylvania (Mỹ) hồi tháng 7-2024, Sở Cảnh sát Tokyo đã tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt là đề phòng tay súng bắn tỉa từ các tòa nhà cao tầng.

Cảnh sát được bố trí trên các mái nhà gần khu vực diễn ra sự kiện và các lối cầu thang ngoài trời đã bị phong tỏa.

Chó nghiệp vụ phát hiện bom cũng được triển khai rà soát khu vực mà tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đến. Các đội chuyên xử lý chất nổ, bảo hộ hóa học và chống máy bay không người lái cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Cảnh sát đồng thời tăng cường kiểm tra phương tiện, kiểm soát ngẫu nhiên người đi đường để ngăn chặn việc tiếp cận các nhân vật cấp cao, đồng thời đẩy mạnh giám sát trực tuyến nhằm phát hiện các bài đăng đáng ngờ trên mạng xã hội có thể báo hiệu nguy cơ tấn công.

Các tuyến cao tốc và đường nội đô Tokyo sẽ bị hạn chế giao thông từ ngày 27 đến 29-10.

“Khi xảy ra sự cố bất ngờ, khả năng phản ứng quyết đoán ngay từ bước đầu tiên phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước” - sĩ quan cảnh sát cấp cao Yuji Sakoda phát biểu tại cuộc họp an ninh ở trụ sở Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo ngày 24-10.

Ông Sakoda yêu cầu toàn lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng và cảnh giác cao nhất.

Trong diễn biến liên quan, ngày 28-10, nghi phạm bắn chết cựu Thủ tướng Abe sẽ ra tòa ba năm sau vụ ám sát gây chấn động toàn thế giới.

Sau khi trải qua các phiên điều trần tiền xét xử, nghi phạm Yamagami dự kiến sẽ thừa nhận tội giết người nhưng sẽ bác bỏ một phần cáo trạng liên quan đến các vi phạm Luật Kiểm soát Súng và Gươm cùng Luật Sản xuất Vũ khí, theo một quan chức tại Tòa án quận Nara.