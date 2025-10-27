Ông Trump loại trừ ‘chiêu trò’ tranh cử phó tổng thống năm 2028 27/10/2025 19:37

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không tranh cử chức phó tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2028 vì hành động như vậy là “chiêu trò”.

Ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không tranh cử chức phó tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2028 - một phương án mà một số người ủng hộ từng nêu ra, nhằm giúp ông có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa, theo hãng tin Reuters.

“Tôi được phép làm vậy đấy” - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

“Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi thấy như vậy là trò khôn vặt. Ừ, tôi sẽ loại bỏ khả năng đó vì nó giống như một chiêu trò. Tôi nghĩ người dân sẽ không thích điều đó. Nó giống như một mánh lới, không đúng đắn” - ông Trump bổ sung.

Phát ngôn này là bình luận mới nhất của ông Trump về vấn đề trên, vốn được ông nhiều lần nhắc đến công khai, thậm chí còn phát mũ in dòng chữ “Trump 2028” tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, không ai được phép giữ tổng thống quá hai lần.

Một số người từng cho rằng có thể lách quy định này bằng cách để ông Trump ra tranh cử phó tổng thống, còn một ứng viên khác ra tranh cử tổng thống rồi từ chức, để ông Trump kế nhiệm. Tuy nhiên, phe phản đối cho rằng cách làm này có thể vi phạm pháp luật.

Khi được hỏi về khả năng nắm quyền nhiệm kỳ ba, ông Trump nói: “Tôi rất muốn làm điều đó. Hiện tôi đang có những con số ủng hộ tốt nhất từ trước đến nay”.

Khi một phóng viên tiếp tục hỏi liệu ông có loại trừ khả năng tranh cử nhiệm kỳ ba hay không, ông Trump đáp: “Tôi có loại trừ ư? Ừ thì… các anh tự đoán đi”.

Tổng thống Trump cũng nhắc đến Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, gọi họ là những người tuyệt vời có thể ra tranh cử tổng thống.

“Tôi nghĩ nếu họ hợp thành một nhóm, thì sẽ không ai có thể ngăn cản. Tôi thật sự tin là như vậy” - tổng thống Mỹ nói thêm.