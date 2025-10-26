Ông Trump: Mỹ ủng hộ Đông Nam Á 100% 26/10/2025 19:34

(PLO)- Tại Malaysia, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ ủng hộ Đông Nam Á 100%, rằng khu vực có thể trông cậy vào sự ủng hộ và tình hữu nghị từ Mỹ.

Ngày 26-10, phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao Mỹ - ASEAN ở Malaysia, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Đông Nam Á có thể trông cậy vào sự ủng hộ và tình hữu nghị trọn vẹn từ Mỹ trong nhiều năm tới, theo kênh Channel NewsAsia.

“Tôi muốn gửi thông điệp đến các quốc gia Đông Nam Á rằng Mỹ luôn ủng hộ các bạn 100%, chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác, một người bạn mạnh mẽ trong nhiều thế hệ sau này” - ông Trump.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng đây là “thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ” và Mỹ “cam kết với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo các nước Đông Nam Á tại Hội nghị Cấp cao Mỹ - ASEAN ở Malaysia ngày 26-10. Ảnh: ASEAN

“Một năm trước, chúng tôi còn ở vị thế khác, nhưng giờ đây, chúng tôi đang ở vị thế tốt nhất từ trước đến nay. Tôi gọi đó là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ” - ông Trump nhấn mạnh.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra sự thịnh vượng to lớn cho các quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương và nắm bắt những cơ hội mới cho tất cả người dân của chúng ta” - nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung.

Phát biểu tại hội nghị với tư cách Chủ tịch luân phiên của ASEAN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa khối và Mỹ được xây dựng trên mục tiêu chung là hòa bình và thịnh vượng, đồng thời “đã phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.

“Nền kinh tế năng động và phát triển mạnh mẽ của Mỹ và Đông Nam Á có tiềm năng tạo nên một thời kỳ hoàng kim cho tất cả các quốc gia của chúng ta” - ông Anwar nói, đồng thời cho biết kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức kỷ lục 453 tỉ USD vào năm ngoái, góp phần tạo việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp ở cả hai bên.

Chuyến thăm của ông Trump đến Kuala Lumpur lần này là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Malaysia trong vòng một thập niên, kể từ chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama vào năm 2015.

Đây cũng là lần hiếm hoi ông Trump tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Trước đó, ông Trump tham dự cuộc họp năm 2017 tại Philippines trong nhiệm kỳ đầu, nhưng vắng mặt ở các kỳ hội nghị sau đó.

Hôm 26-10, ông Trump nói với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng ông rất vui khi trở lại Đông Nam Á - “nơi có những đồng minh, quốc gia và đối tác quan trọng nhất của nước Mỹ”.

Trước đó, cũng trong ngày 26-10, ông Trump đã ký các thỏa thuận thương mại song phương với lãnh đạo Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam, theo đó các nước sẽ phối hợp giải quyết các rào cản thuế quan và phi thuế quan.

Theo các tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với hầu hết hàng xuất khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Campuchia trong khuôn khổ các thỏa thuận này.

Mức thuế 20% đối với Việt Nam được giữ nguyên.

Ngoài ra, ông Trump còn ký các thỏa thuận với Thái Lan và Malaysia nhằm thúc đẩy hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Đáp lại, Malaysia đồng ý không cấm hoặc áp đặt hạn ngạch đối với việc xuất khẩu khoáng sản chiến lược hay các nguyên tố đất hiếm sang Mỹ, theo tuyên bố chung giữa hai nước.

Theo thỏa thuận, Kuala Lumpur cũng đồng ý mở rộng đáng kể quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng công nghiệp và nông sản nhập khẩu từ Mỹ.

Trong khi đó, Thái Lan sẽ xóa bỏ rào cản thuế quan đối với khoảng 99% hàng hóa, bao gồm toàn bộ các sản phẩm công nghiệp, thực phẩm và nông sản của Mỹ, theo tuyên bố chung giữa hai nước.