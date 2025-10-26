Ông Trump tăng thuế 10% với Canada sau đoạn quảng cáo liên quan cựu Tổng thống Reagan 26/10/2025 07:01

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tăng thuế đối với Canada thêm 10% “so với mức hiện tại” sau một đoạn quảng cáo của tỉnh bang Ontario (Canada).

Ngày 25-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tăng thuế đối với hàng hoá Canada thêm 10% “so với mức hiện tại” sau một đoạn quảng cáo do tỉnh bang Ontario của Canada phát sóng, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, ngày 23-10, ông Trump đã chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada liên quan đến đoạn quảng cáo này, mà theo ông là “gây hiểu lầm”.

Đoạn quảng cáo có cảnh cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan - biểu tượng của đảng Cộng hòa - nói rằng việc áp thuế sẽ dẫn đến chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế.

Quảng cáo này đã được phát sóng vài ngày trước khi ông Trump lần đầu lên tiếng phản ứng vào ngày 23-10. Sang ngày 24-10, đoạn quảng cáo vẫn phát sóng trong trận đấu của Giải Bóng chày Nhà nghề Mỹ (World Series).

Thủ hiến Ontario - ông Doug Ford ngày 24-10 nói rằng, sau khi trao đổi với Thủ tướng Canada Mark Carney, tỉnh bang Ontario sẽ tạm dừng chiến dịch quảng cáo vào ngày 27-10 để các cuộc đàm phán thương mại có thể được nối lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Air Force One ngày 25-10 trước khi đến Malaysia. Ảnh: Haiyun Jiang/The New York Times

“Quảng cáo của họ lẽ ra phải được gỡ xuống ngay lập tức, nhưng họ vẫn để nó phát tối qua trong World Series, dù biết rõ đó là một sự lừa dối” - ông Trump viết.

“Do họ đã xuyên tạc nghiêm trọng các sự thật và có hành động thù địch, tôi quyết định tăng thuế đối với Canada thêm 10% so với mức hiện tại” - tổng thống Mỹ cho biết thêm, nhưng không nói rõ mức thuế này sẽ áp dụng khi nào.

Tổng thống Trump đưa ra thông điệp này khi đang trên chuyên cơ Air Force One, trên đường đến Malaysia.

Bộ Thương mại Mỹ, Nhà Trắng và văn phòng Thủ tướng Canada chưa bình luận về vụ việc.

Trước đó, ngày 24-10, Thủ tướng Carney nói rằng Canada sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Ông Trump và ông Carney đều sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia, song tổng thống Mỹ nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng ông không có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Canada.