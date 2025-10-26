Thái Lan, Campuchia ký tuyên bố chung hòa bình với sự chứng kiến của ông Trump 26/10/2025 12:29

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chính thức ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 26-10, Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước tiến chính thức nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục ổn định dọc khu vực biên giới tranh chấp, theo hãng thông tấn Bernama.

Lễ ký diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, với sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia kiêm Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025 - ông Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Văn kiện do Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký kết.

Tuyên bố củng cố thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 7 sau các cuộc tham vấn giữa hai bên, đồng thời chính thức hóa việc thành lập Nhóm Quan sát viên ASEAN nhằm giám sát việc tuân thủ và ngăn ngừa tái diễn xung đột tại khu vực biên giới.

(Từ trái sang) Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký tuyên bố chung hòa bình ngày 26-10 tại Kuala Lumpur. Ảnh: BERNAMA

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia - ông Datuk Seri Mohamad Hasan, thỏa thuận bao gồm việc rút vũ khí hạng nặng, tháo dỡ và tiêu hủy mìn, cũng như triển khai nhóm quan sát ASEAN tại vùng bị ảnh hưởng.

Ông Mohamad Hasan cho biết dù lệnh ngừng bắn từ ngày 28-7 vẫn được duy trì song vẫn ghi nhận một số vi phạm nhỏ, “chủ yếu liên quan việc sử dụng ná cao su, không có vũ khí nóng”.

Thỏa thuận hòa bình lần này được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực ngoại giao khu vực, thể hiện cam kết của ASEAN đối với mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác, phù hợp với chủ đề “Bao trùm và Bền vững” của Năm Chủ tịch Malaysia 2025.

Tại lễ ký kết, Tổng thống Trump đã ca ngợi các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vì nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời đánh giá cao cách tiếp cận tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên - điều ông cho là khác biệt so với nhiều cuộc xung đột khác trên thế giới.

“Điều khiến tôi vui nhất là hai quốc gia mà chúng ta đang làm việc cùng. Họ thật sự quý mến nhau. Tôi không thường thấy điều đó. Khi đàm phán các thỏa thuận như thế này, thường có rất nhiều hận thù” - ông Trump nói.

Vị tổng thống Mỹ cho rằng việc Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia “rất tôn trọng nhau” đã “giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn một chút”, đài CNN đưa tin.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, chính thức khai mạc tại Kuala Lumpur sáng 26-10.