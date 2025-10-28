Nghi phạm ám sát ông Abe nhận tội 28/10/2025 17:37

Ngày 28-10, nghi phạm bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào năm 2022 đã nhận tội trong phiên tòa đầu tiên kể từ vụ ám sát, theo tờ Kyodo News.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, bị cáo buộc giết chết ông Abe bằng một khẩu súng tự chế khi cựu thủ tướng đang có bài phát biểu vận động tranh cử ở TP Nara, miền tây Nhật.

“Đúng vậy. Không nghi ngờ gì, tôi là người gây án” - ông Yamagami nói tại Tòa án quận Nara.

Trọng tâm của phiên tòa là việc xem xét có thể giảm nhẹ hình phạt hay không, khi phía bào chữa cho rằng tính cách và hành vi của bị cáo bị ảnh hưởng sâu sắc từ tuổi thơ chịu tổn thương do lạm dụng tôn giáo.

Theo luật sư bào chữa, mẹ của hung thủ là một tín đồ của Giáo hội Thống nhất. Bà đã quyên góp 100 triệu yen (660.000 USD) cho tổ chức này.

Bà là một trong 12 nhân chứng sẽ ra làm chứng trước khi tòa đưa ra phán quyết vào ngày 21-1-2026.

Phòng xử án của Tòa án quận Nara ở Nara ngày 28-10, trước phiên tòa xét xử nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: KYODO

Trong phiên xét xử, các công tố viên cho biết nghi phạm Yamagami mang lòng thù hận với Giáo hội Thống nhất sau khi mẹ ông này gia nhập tổ chức, và gây án với niềm tin rằng việc bắn ông Abe sẽ “thu hút sự chú ý và chỉ trích” hướng vào tổ chức này.

Các công tố viên nói rằng hậu quả của tội ác là “chưa từng có tiền lệ” trong thời hậu chiến ở Nhật, đồng thời lập luận rằng tuổi thơ khó khăn của bị cáo không thể được dùng để biện minh cho “một mức án giảm nhẹ đáng kể”.

Theo các nguồn tin điều tra, ông Abe bị nhắm mục tiêu vì ông nội ông - cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi là người đã giúp đưa Giáo hội Thống nhất vào Nhật.

Ông Yamagami cũng bị truy tố về tội gây hư hại tài sản do bắn thử vũ khí, cùng với các tội danh vi phạm luật kiểm soát súng đạn, chất nổ và chế tạo vũ khí.

Phiên tòa được xét xử theo hệ thống hội thẩm nhân dân. Phiên toà đã thu hút 727 người xếp hàng từ sáng 28-10 với hy vọng giành được ghế trong 32 ghế cho người dân, được phân bổ bằng hình thức bốc thăm.

Giáo hội Thống nhất được thành lập năm 1954 tại Hàn Quốc. Sau vụ việc của ông Abe, tổ chức này đã chịu sự giám sát gắt gao vì các mối liên hệ với những thành viên của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền - đảng từng do ông Abe lãnh đạo.

Nỗi khổ của những “tín đồ thế hệ thứ hai”, tức con cái của các thành viên Giáo hội Thống nhất, cũng được đưa ra ánh sáng.

Tổ chức này, vốn nổi tiếng với các hoạt động gây quỹ mang tính trục lợi, hiện đang đối mặt nguy cơ bị giải thể sau khi tòa ra lệnh giải tán, dù họ đã kháng cáo.