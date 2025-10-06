Xả súng kinh hoàng ở Úc, nghi phạm dùng súng trường bắn tới 100 viên đạn 06/10/2025 11:15

(PLO)- Xảy ra vụ xả súng kinh hoàng Úc, tới 20 người bị thương khi nghi phạm bắn tới 100 phát đạn.

Ngày 5-10 xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại một công viên ở TP Sydney (Úc) làm 20 người bị thương, theo hãng tin AFP.

Nghi phạm là một người đàn ông, khoảng 60 tuổi. Người này đã bắn khoảng 100 phát đạn bằng súng trường cỡ lớn từ cửa sổ căn hộ của mình xuống con phố mua sắm đông đúc ở Sydney, trúng vào cả người đi đường lẫn các phương tiện.

Hai giờ sau, cảnh sát tiến vào tòa nhà, bắt nghi phạm và thu giữ khẩu súng.

Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện và điều trị vết thương trong lúc bị bắt.

Quyền Giám đốc Cảnh sát New South Wales - ông Stephen Parry cho biết cảnh sát hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ việc.

“Đây là sự việc chưa từng có tiền lệ ở Sydney, khi số lượng phát đạn được bắn ra nhiều đến vậy” - ông Parry nói với đài ABC News hôm 6-10.

Hiện trường vụ xả súng ở Úc ngày 5-10. Ảnh: AFP

“Chúng ta thật sự may mắn vì không có thêm nhiều thiệt hại, thương tích, hay thậm chí là thương vong” - ông Parry nói thêm.

Xả súng hàng loạt tương đối hiếm ở Úc. Lệnh cấm vũ khí tự động và bán tự động đã có hiệu lực từ năm 1996, khi một tay súng giết chết 35 người ở thị trấn Port Arthur, bang Tasmania.

Vào tháng 8, một nghi phạm xả súng đã bỏ trốn vào rừng sau khi bị cáo buộc giết chết hai cảnh sát.

Và vào năm 2022, sáu người, bao gồm hai cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng gần thị trấn Wieambilla, bang Queensland.