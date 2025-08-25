Bé trai 5 tuổi tử vong vì trúng đạn vào đầu, khả năng do nghịch súng 25/08/2025 09:35

(PLO)- Cảnh sát đang điều tra vụ một bé trai 5 tuổi tử vong vì bị trúng đạn vào đầu và xác nhận chưa có ai bị bắt giữ, trong khi đó nguồn tin thân thiết gia đình tiết lộ rằng đứa trẻ gặp nạn khi tự nghịch súng.

Một bé trai 5 tuổi đã tử vong hôm 24-8 sau khi trúng đạn vào đầu ngay trong căn hộ của gia đình ở phía nam TP Chicago (Mỹ), nghi do đứa trẻ tự nghịch súng, theo kênh ABC 7 Chicago.

Tiếng súng được ghi nhận vào khoảng sau 1 giờ chiều 24-8 (tức 1 giờ sáng 25-8, theo giờ Việt Nam) tại một khu nhà trên phố Kenwood (TP Chicago).

Cảnh sát Chicago cho biết đứa trẻ đang ở trong căn hộ của gia đình thì bị đạn bắn trúng đầu.

Kênh ABC 7 Chicago đưa tin về vụ việc bé trai 5 tuổi trúng đạn vào đầu dẫn tới tử vong, nghi do tự nghịch súng. Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường. Ảnh: ABC 7 CHICAGO

Đứa trẻ được đưa ngay tới một bệnh viện nhi gần đó trong tình trạng nguy kịch và sau đó được xác nhận đã tử vong.

Một mục sư thân thiết với gia đình bé trai xấu số – người đã dành cả buổi chiều 24-8 để cầu nguyện cùng gia đình tại bệnh viện – tiết lộ rằng “đứa trẻ đã cầm súng và tự bắn vào mình”, theo kênh ABC 7 Chicago.

Mục sư này cho biết chị gái của đứa trẻ đã phát hiện vụ việc, gọi số khẩn cấp 911 và lái xe đưa bé trai này tới bệnh viện.

Mục sư này cũng lên tiếng cảnh báo mọi người về mối nguy từ việc để súng trong không gian có trẻ nhỏ bởi vì “khi có một đứa trẻ trong nhà, bạn phải làm mọi thứ” để bảo vệ chúng.

Cảnh sát Chicago chưa lên tiếng liên quan thông tin bé trai trúng đạn là do tự nghịch súng.

Lực lượng thực thi pháp luật chỉ xác nhận đã thu hồi khẩu súng nghi là hung khí tại hiện trường và vẫn đang điều tra vụ việc. Chưa có ai bị bắt giữ.