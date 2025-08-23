Nổ súng chết người ở xưởng đóng tàu hải quân 8.000 nhân công ở Mỹ, đã bắt nghi phạm 23/08/2025 08:41

Một vụ nổ súng do mâu thuẫn cá nhân đã gây náo loạn xưởng đóng tàu hải quân Ingalls ở TP Pascagoula (bang Mississippi, Mỹ) nhưng nghi phạm đã nhanh chóng bị bắt giữ, theo đài CBS News.

Cảnh sát Pascagoula cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 22-8 (tức 7 giờ 30 phút tối cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Nghi phạm Curtis James Jr., 25 tuổi, đến từ TP Moblie (bang Alabama) đã bắn ít nhất 2 phát súng nhắm vào một đồng nghiệp (25 tuổi, đến từ TP Prichard ở cùng bang Alabama) cùng làm ở bộ phận sơn. Nạn nhân không qua khỏi.

Cảnh sát truy tìm nghi phạm nổ súng tại xưởng đóng tàu Ingalls (TP Pascagoula, bang Mississippi, Mỹ) hôm 22-8. Ảnh: WLOX

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, xưởng đóng tàu này đã bị phong toả. Toàn bộ nhân viên trong xưởng đóng tàu Ingalls đã được yêu cầu tìm chỗ trú ẩn.

Nghi phạm James bị bắt giữ vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương) và bị truy tố với cáo buộc giết người. Lệnh phong toả được gỡ bỏ sau đó 15 phút.

Cảnh sát trưởng Pascagoula - ông Terry Scott cho biết đây là “một vụ việc riêng lẻ” và nguyên nhân được xác định là do một tranh cãi xảy ra trong vài ngày qua ở nơi làm việc.

Ông Scott cho biết việc truy tìm đối tượng nổ súng giữa khoảng 8.000 người đang có mặt tại xưởng đóng tàu là một thách thức. Ông “muốn khen ngợi công ty đóng tàu Ingalls và toàn bộ đội ngũ của họ” vì đã xử lý rất tốt và xác định được nghi phạm, theo kênh Fox10.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nổ súng và truy tìm khẩu súng là hung khí gây án.

Xưởng đóng tàu Ingalls (TP Pascagoula, bang Mississippi, Mỹ) sau vụ nổ súng hôm 22-8. Ảnh: WLOX

Chủ tịch xưởng đóng tàu Ingalls - ông Brian Blanchette cho biết công ty đang hợp tác với các cơ quan chức năng để xác định cách khẩu súng được đưa vào xưởng đóng tàu vốn được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

Ông Blanchette gọi vụ nổ súng sáng 22-8 là “điều tồi tệ nhất mà bạn có thể tưởng tượng được” và nhấn mạnh Ingalls nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các công nhân.

Công ty Ingalls cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Vụ nổ súng xảy ra gần một con tàu đang được đóng, đã hạ thuỷ. Ông Blanchette cho biết con tàu này, cùng những chiếc khác gần đó, không bị hư hại gì đáng kể.

Ingalls là một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất của Mỹ, có lúc huy động tới 11.000 nhân công. Đây là nơi đóng các tàu khu trục tên lửa dẫn đường và tàu chiến đổ bộ cho Hải quân Mỹ.