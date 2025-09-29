Rúng động xả súng rồi đốt nhà thờ, 12 người thương vong 29/09/2025 09:06

(PLO)- Rúng động một vụ xả súng rồi đốt nhà thờ ở bang Michigan (Mỹ) khiến 4 người chết và 8 người bị thương, FBI điều tra như hành vi bạo lực có chủ đích.

Sáng 28-9 (giờ địa phương) đã xảy ra một vụ xả súng rồi đốt nhà thờ thuộc Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau (Mormon) ở thị trấn Grand Blanc (bang Michigan, Mỹ), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, theo đài CNN.

Theo Cảnh sát trưởng William Renye, nghi phạm được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, cư trú tại TP Burton (Michigan).

Sanford đã lái xe tông thẳng vào cửa nhà thờ, xả súng vào những người đang dự lễ, rồi dùng xăng phóng hỏa tòa nhà. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và không lâu sau đó đã bắn hạ nghi phạm trong bãi đậu xe.

Hiện trường vụ xả súng rồi đốt nhà thờ ở thị trấn Grand Blanc (bang Michigan, Mỹ). Ảnh: AFP

Theo lời ông Renye, ban đầu cảnh sát xác nhận có hai người chết vì trúng đạn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, trong đống đổ nát của nhà thờ bị cháy, họ phát hiện thêm hai thi thể. Tổng cộng, vụ tấn công đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 8 người khác bị thương.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chính thức tiếp quản vụ việc, coi đây là “hành vi bạo lực có chủ đích”. FBI phối hợp cùng Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) và lực lượng địa phương để điều tra.

Ông James Deir, Đặc vụ phụ trách ATF tại TP Detroit (Michigan), cho biết nghi phạm đã dùng xăng để phóng hỏa nhà thờ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một số thiết bị nghi là chất nổ, nhưng chưa rõ chúng có được kích hoạt hay không.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành khám xét nơi ở của Sanford và xin lệnh khám xét thiết bị điện tử cá nhân nhằm tìm kiếm dấu vết về động cơ. Cho đến nay, giới chức chưa điều tra được động cơ của nghi phạm.

Vụ việc đã để lại nỗi bàng hoàng cho người dân Grand Blanc Township. Nhà thờ bốc cháy dữ dội, mái vòm sụp đổ, trong khi bên ngoài, nhiều tín đồ ôm chặt nhau khóc nức nở. “Chúng tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế này” - một cư dân địa phương nói.

Vụ việc đã để lại cảnh tượng hoang tàn: ngọn lửa dữ dội nuốt trọn phần lớn nhà thờ, còn bên ngoài, các thành viên cộng đồng ôm chặt nhau trong sự bàng hoàng và đau xót. Hàng chục nhân viên thực thi pháp luật liên bang và tiểu bang hiện tham gia điều tra vụ xả súng và phóng hỏa hiếm xảy ra này tại Michigan.