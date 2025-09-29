Rúng động xả súng rồi đốt nhà thờ, 12 người thương vong

Sáng 28-9 (giờ địa phương) đã xảy ra một vụ xả súng rồi đốt nhà thờ thuộc Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau (Mormon) ở thị trấn Grand Blanc (bang Michigan, Mỹ), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, theo đài CNN.
Theo Cảnh sát trưởng William Renye, nghi phạm được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, cư trú tại TP Burton (Michigan).
Sanford đã lái xe tông thẳng vào cửa nhà thờ, xả súng vào những người đang dự lễ, rồi dùng xăng phóng hỏa tòa nhà. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và không lâu sau đó đã bắn hạ nghi phạm trong bãi đậu xe.
Theo lời ông Renye, ban đầu cảnh sát xác nhận có hai người chết vì trúng đạn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, trong đống đổ nát của nhà thờ bị cháy, họ phát hiện thêm hai thi thể. Tổng cộng, vụ tấn công đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 8 người khác bị thương.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chính thức tiếp quản vụ việc, coi đây là “hành vi bạo lực có chủ đích”. FBI phối hợp cùng Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) và lực lượng địa phương để điều tra.
Ông James Deir, Đặc vụ phụ trách ATF tại TP Detroit (Michigan), cho biết nghi phạm đã dùng xăng để phóng hỏa nhà thờ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một số thiết bị nghi là chất nổ, nhưng chưa rõ chúng có được kích hoạt hay không.
Hiện nhà chức trách đang tiến hành khám xét nơi ở của Sanford và xin lệnh khám xét thiết bị điện tử cá nhân nhằm tìm kiếm dấu vết về động cơ. Cho đến nay, giới chức chưa điều tra được động cơ của nghi phạm.
Vụ việc đã để lại nỗi bàng hoàng cho người dân Grand Blanc Township. Nhà thờ bốc cháy dữ dội, mái vòm sụp đổ, trong khi bên ngoài, nhiều tín đồ ôm chặt nhau khóc nức nở. “Chúng tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế này” - một cư dân địa phương nói.
Vụ việc đã để lại cảnh tượng hoang tàn: ngọn lửa dữ dội nuốt trọn phần lớn nhà thờ, còn bên ngoài, các thành viên cộng đồng ôm chặt nhau trong sự bàng hoàng và đau xót. Hàng chục nhân viên thực thi pháp luật liên bang và tiểu bang hiện tham gia điều tra vụ xả súng và phóng hỏa hiếm xảy ra này tại Michigan.
Nghi phạm Sanford là cựu Thủy quân lục chiến, từng phục vụ từ năm 2004 đến 2008 với cấp bậc trung sĩ. Sanford được triển khai trong Chiến dịch Tự do Iraq năm 2007, từng đóng quân tại Nhật trước khi sang Trung Đông.
Sanford cũng được trao một số huân chương trong quá trình phục vụ, theo CNN.
Bên ngoài quân ngũ, Sanford là biết đến là người yêu thiên nhiên, thường đi săn bắn, theo các bài đăng trên mạng xã hội.
Sanford lập gia đình, có vợ và ít nhất một con trai. Năm 2015, gia đình từng mở trang GoFundMe để kêu gọi quyên góp chữa trị cho con trai bị chứng tăng insulin bẩm sinh - một căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến đứa trẻ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy.
Một bài báo địa phương khi ấy cho biết Sanford đã xin nghỉ việc tài xế xe tải của Coca-Cola để đồng hành cùng con. “Đừng bao giờ coi chuyện có con khỏe mạnh là điều hiển nhiên” - Sanford từng chia sẻ.