Điện Kremlin: Ông Putin vẫn muốn mời ông Trump tới Nga 29/09/2025 05:38

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng và mong muốn đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump sang thăm.

Ngày 28-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng và mong muốn đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Moscow, theo đài RT.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao với Nga liên quan xung đột tại Ukraine, nhưng gần đây đã thay đổi mạnh mẽ giọng điệu.

Nhà Trắng đã khởi xướng nhiều vòng đàm phán với các quan chức Nga kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, đỉnh điểm là hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại bang Alaska (Mỹ) vào giữa tháng 8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska (Mỹ) vào ngày 15-8. Ảnh: Global Look Press / Văn phòng Tổng thống Nga

Tại cuộc gặp đó, nhà lãnh đạo Nga đã mời tổng thống Mỹ tới Moscow. Cả hai cũng đánh giá tích cực về hội nghị, khi ông Putin gọi đây là cuộc đối thoại “thẳng thắn” và “thực chất”, còn ông Trump mô tả cuộc gặp là “hiệu quả”.

Ngày 28-9, khi được hỏi liệu lập trường của Moscow có thay đổi hay không, ông Peskov nói: “Lời mời này vẫn còn hiệu lực. Tổng thống Putin đã sẵn sàng và sẽ rất vui khi gặp Tổng thống Trump. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của ông Trump”.

Người phát ngôn Điện Kremlin vẫn nhấn mạnh rằng ông Putin “rất trân trọng” nỗ lực làm trung gian của ông Trump, đồng thời mô tả mối quan hệ giữa hai bên là “ấm áp”.

Nhà Trắng chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ theo đuổi lập trường rằng Ukraine phải từ bỏ một số yêu sách lãnh thổ để một thỏa thuận hòa bình do Washington làm trung gian có thể tiến triển. Tuy nhiên, tuần này, ông Trump bất ngờ đổi chiều, khẳng định Kiev có thể đánh bại Nga và gọi Moscow là “hổ giấy”.

Đáp lại, ông Peskov bác bỏ so sánh của ông Trump, đồng thời đùa rằng Nga thường được ví với hình ảnh con gấu hơn.

“Nga không phải là hổ. Nga thường được gắn với hình ảnh con gấu. Trên đời không có thứ gọi là ‘gấu giấy’, và Nga là một con gấu thực sự” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bác bỏ những nhận xét của ông Trump về nền kinh tế Nga, khẳng định Moscow đã thích ứng với xung đột kéo dài và các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, dù vẫn đối mặt một số “vấn đề.”

Tổng thống Trump sau đó nói rằng ông không muốn tiếp tục gọi Nga là “hổ giấy”, nhưng vẫn cho rằng Moscow đang kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.