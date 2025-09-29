Ông Trump lạc quan về đề xuất hòa bình cho Dải Gaza 29/09/2025 05:41

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hy vọng sẽ hoàn tất một đề xuất hòa bình cho Dải Gaza trong một cuộc gặp với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu.

Ngày 28-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hy vọng sẽ hoàn tất một đề xuất hòa bình cho Dải Gaza trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump nói với Reuters rằng ông đã nhận được “phản hồi rất tốt” từ các nhà lãnh đạo Israel và các nước Ả Rập đối với đề xuất hòa bình của ông cho Dải Gaza và rằng “mọi người đều muốn đạt thỏa thuận”.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ nói với trang tin Axios rằng các cuộc đàm phán về đề xuất hòa bình của ông đang “ở giai đoạn cuối” và cho rằng một thỏa thuận có thể mở đường cho nền hòa bình rộng hơn ở Trung Đông.

“Mọi người đã cùng nhau để đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng ta vẫn phải hoàn tất nó” - ông Trump nói với Axios.

﻿ Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

“Các nước Ả Rập đã rất tuyệt vời trong quá trình hợp tác này. Hamas cũng đang đi cùng họ. Hamas rất tôn trọng thế giới Ả Rập. Thế giới Ả Rập muốn hòa bình, Israel muốn hòa bình và Bibi cũng muốn hòa bình” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump nói kế hoạch của ông không chỉ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, mà còn hướng tới nối lại nỗ lực rộng hơn cho hòa bình trong khu vực.

“Nếu chúng ta làm được điều này, đó sẽ là một ngày trọng đại cho Israel và cho Trung Đông. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên cho một nền hòa bình thực sự ở Trung Đông. Nhưng trước hết chúng ta phải làm được” - ông Trump bổ sung.

Tuần trước, khi tiếp các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tại Mỹ, Tổng thống Trump đã đưa ra Kế hoạch hòa bình 21 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, kêu gọi trao trả tất cả các con tin Israel, còn sống và đã chết, chấm dứt mọi cuộc tấn công thêm của Israel vào Qatar và mở lại đối thoại giữa Israel và người Palestine nhằm “sống chung hòa bình”.

Hamas nói rằng nhóm này chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ ông Trump cũng như từ các bên trung gian.

Ông Trump và ông Netanyahu dự kiến sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 29-9 trong bối cảnh các xe tăng Israel tiến sâu hơn vào TP Gaza (miền trung Dải Gaza) và Hamas cho biết nhóm này đã mất liên lạc với hai con tin đang bị giam giữ ở đó.

Số phận của hai con tin này có thể phủ bóng lên cuộc gặp giữa ông Netanyahu và ông Trump.

Ngày qua, Lữ đoàn Al-Qassam - Cánh vũ trang của Hamas - đã kêu gọi Israel rút quân và ngừng ném bom TP Gaza trong 24 giờ để họ có thể tiếp cận hai con tin.