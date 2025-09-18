Israel điều xe bọc thép áp sát, hạn 2 ngày cho dân rời TP Gaza 18/09/2025 11:56

(PLO)- Giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel vào dải đất ngày 17-9 đã khiến ít nhất 83 người thiệt mạng, trong bối cảnh Israel đang điều 2 nhóm xe bọc thép tập trung ở phía bắc TP Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã tập trung 2 nhóm xe bọc thép lớn ở quận Sheikh Radwan (miền bắc TP Gaza) cùng số lượng xe bọc thép chờ sẵn dọc tuyến đường từ phía bắc hướng về khu vực này. Trong khi đó, lực lượng Israel vẫn tiếp tục tấn công TP Gaza, theo đài CNN.

Ngày 17-9, các nhân chứng nói với CNN rằng xe bọc thép và binh lính Israel đang tập trung ở khu vực hồ ở Sheikh Radwan.

Trước đó, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 16-9 cho thấy xe bọc thép Israel đã đi qua cửa khẩu Zikim trên ranh giới phía bắc Dải Gaza, hướng về phía TP Gaza nhưng chưa đi vào bên trong nội đô.

Trưa 17-9, Lực lượng Phòng vệ Israel ra thông báo mới về tuyến đường thay thế cho người dân muốn rời khỏi TP Gaza và lưu ý rằng tuyến đường này chỉ được mở trong 48 giờ, cho tới trưa 19-9 (theo giờ địa phương).

Ảnh vệ tinh ngày 16-9 cho thấy các xe bọc thép Israel ở cách khu trại tị nạn al-Shati ở miền bắc TP Gaza. Ảnh: CNN/PLANET LABS

Trước đó, Israel hôm 16-9 đã chính thức phát động chiến dịch trên bộ ở TP Gaza, tuyên bố mạnh rằng Dải Gaza “đang bốc cháy”.

Lực lượng Phòng vệ Israel trưa 17-9 cho biết lực lượng này tiếp tục tấn công TP Gaza nhằm vào “các vị trí của Hamas”. Trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng Israel đã không kích và pháo kích hơn 150 mục tiêu trên khắp TP, trong đó một địa điểm mà Israel cáo buộc là cơ sở sản xuất vũ khí của Hamas bị tấn công hôm 15-9.

Theo kênh Al Jazeera, giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel ở dải đất vào ngày 17-9 đã khiến ít nhất 83 người Palestine thiệt mạng. Trong đó, ít nhất 19 người thiệt mạng tại gần các bệnh viện al-Shifa và al-Ahli – 2 trong số bệnh viện hiếm hoi còn hoạt động ở Gaza.

Cơ quan quản lý viễn thông Palestine (trụ sở tại Bờ Tây) cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza đã làm sập dịch vụ internet và điện thoại, cắt đứt liên lạc của người dân Gaza với thế giới bên ngoài, theo tờ The Times of Israel.

Hamas lên án cuộc tấn công của Israel, cáo buộc rằng đây là “tội ác chiến tranh toàn diện” của Tel Aviv và là “một thông điệp thách thức và coi thường trắng trợn đối với cộng đồng quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17-9 cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Gaza và kêu gọi Tel Aviv ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự ở Dải Gaza.

Giáo hoàng Leo XIV cũng bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Gaza, cho rằng dân thường “một lần nữa” buộc phải rời đi và sống trong “những điều kiện không thể chấp nhận”.

Qatar, Saudi Arabia và Canada cũng lên án cuộc tấn công của Israel, trong khi Uỷ ban châu Âu đề xuất các lệnh trừng phạt thương mại mới với Israel.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 17-9 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức đề xuất trừng phạt các bộ trưởng cực hữu trong nội các Israel và đình chỉ một phần thoả thuận liên kết giữa EU và Israel.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho rằng các động thái của châu Âu bị “bóp méo về mặt đạo đức và chính trị” và sẽ gây tổn hại lợi ích của chính châu Âu.