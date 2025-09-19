Lữ đoàn al-Qassam khét tiếng của Hamas: Không đảm bảo tính mạng con tin nếu Israel đổ bộ TP Gaza 19/09/2025 09:54

(PLO)- Lữ đoàn al-Qassam của lực lượng Hamas cảnh báo sẽ không đảm bảo tính mạng các con tin nếu Tel Aviv kiên quyết tấn công TP Gaza.

Nhánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas là Lữ đoàn al-Qassam hôm 18-9 cảnh báo rằng lực lượng này sẽ không đảm bảo tính mạng của các con tin còn bị giam giữ tại Dải Gaza nếu Israel kiên quyết theo đuổi chiến dịch trên bộ ở TP Gaza, theo hãng thông tấn Anadolu.

Lữ đoàn al-Qassam cho biết những con tin chưa được thả tự do này “đang phân tán khắp các khu phố ở TP Gaza”.

Nhánh vũ trang của Hamas cảnh báo rằng việc Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu mở rộng hoạt động quân sự ở TP Gaza “có nghĩa là sẽ không có con tin nào được giải cứu, dù còn sống hay đã chết”.

Lực lượng này cũng nói rằng họ không sợ hãi và đang chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cảnh báo Israel rằng “Gaza sẽ là nghĩa địa của binh lính Israel” nếu Tel Aviv tấn công TP Gaza, theo đài CNN.

Khói bốc lên sau một đợt không kích của Israel vào phía tây TP Gaza hôm 18-9. Ảnh: AFP

Israel chưa bình luận sau những tuyên bố của Lữ đoàn al-Qassam.

Israel cho rằng 48 con tin vẫn đang nằm trong tay Hamas, trong đó chỉ khoảng 20 người là còn sống.

Trước đó, Israel hôm 16-9 tuyên bố phát động chiến dịch trên bộ tấn công TP Gaza, nói rằng “Gaza đang bốc cháy”. Hình ảnh vệ tinh và các nhân chứng sau đó xác nhận với CNN rằng ít nhất 2 nhóm xe bọc thép Israel đã tập trung ở phía bắc thành phố.

Sau thông báo trên của chính quyền Tel Aviv, người nhà một số con tin Israel lo ngại rằng việc tấn công TP Gaza sẽ là bản án tử cho người thân của họ còn đang bị Hamas giam giữ.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Effie Defrin hôm 18-9 phải trấn an gia đình các con tin rằng lực lượng Israel “luôn nghĩ đến các con tin” và “sẽ làm mọi cách để tránh làm hại họ”.

Israel ngày 18-9 vẫn tiếp tục không kích và pháo kích vào bên trong TP Gaza, nhằm vào các mục tiêu mà Tel Aviv coi là “cơ sở hạ tầng” của Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng thiết bị nổ nhằm vào họ ở TP Rafah (miền nam Dải Gaza).

Kênh Al Jazeera dẫn nguồn tin từ các cơ quan y tế tại Gaza rằng ít nhất 40 người đã thiệt mạng do Israel tấn công TP Gaza trong ngày 18-9.