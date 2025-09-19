Hơn 140 nạn nhân vụ đột kích ở Israel kiện Hamas, đòi bồi thường 7 tỉ USD 19/09/2025 08:19

(PLO)- Hơn 140 nạn nhân trong vụ nhóm vũ trang Hamas đột kích, bắt giữ con tin ở Israel năm 2023 yêu cầu nhóm này bồi thường ít nhất 7 tỉ USD.

Ngày 18-9, một nhóm nạn nhân trong vụ lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas đột kích và bắt giữ con tin ở Israel hồi năm 2023 đã đệ đơn kiện chống lại Hamas, cáo buộc 3 quốc gia và một số nhóm quân sự khác tiếp tay do chiến dịch tấn công trên, theo đài CNN.

Nhóm vận động ủng hộ người Do Thái mang tên “Liên đoàn Chống phỉ báng” (ADL) cùng công ty luật Crowell & Moring đã đại diện cho hơn 140 nguyên đơn là các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7-10-2023 cùng thân nhân nộp đơn kiện lên Toà sơ thẩm tại thủ đô Washington, D.C (Mỹ).

Các nguyên đơn yêu cầu nhóm vũ trang Hamas cùng các bên đã “cung cấp tài chính, vũ khí và huấn luyện” cho lực lượng này, bao gồm 3 nước là Iran, Syria và Triều Tiên cùng một số nhóm vũ trang khác, phải bồi thường ít nhất 7 tỉ USD.

Một cuộc biểu tình hồi năm 2024 kêu gọi Israel nỗ lực tìm kiếm thoả thuận với nhóm vũ trang Hamas về việc thả các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7-10-2023. Ảnh: AFP

Giám đốc điều hành ADL - ông Jonathan Greenblatt gọi vụ tấn công của Hamas ngày 7-10-2023 là một vụ “thảm sát” và là “hành động tàn bạo không thể diễn tả hết”.

Ông Greenblatt kêu gọi nhóm vũ trang Hamas và các bên tiếp tay cho lực lượng này phải bị đưa ra trước công lý, chịu trách nhiệm và bồi thường.

Vụ kiện này được cho là chủ yếu mang tính biểu tượng, nhất là trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là tròn 2 năm kể từ vụ Hamas đột kích và bắt giữ con tin ở Israel.

Trong dịp tròn 1 năm kể từ vụ tấn công, ADL hồi năm 2024 cũng đã đại diện các nguyên đơn trên nộp đơn kiện lên toà sơ thẩm ở thủ đô Washington, D.C với nội dung tương tự.

Khi đó, ông Greenblatt thừa nhận rằng khó có khả năng bất kỳ quốc gia nào trong số 3 nước bị nêu tên sẽ phản hồi hay tranh luận trước toà về các cáo buộc mà bên nguyên đơn đưa ra.

Cả Iran, Syria và Triều Tiên đều không phản hồi đơn kiện năm 2024 và cũng chưa bình luận về đơn kiện ngày 19-9-2025.

Tuy nhiên, ông Greenblatt lưu ý rằng vụ kiện là “một bước quan trọng” nhằm buộc Iran, Syria và Triều Tiên thực hiện trách nhiệm giải trình về những liên hệ của họ với Hamas.

Ngày 7-10-2023, nhóm vũ trang Hamas cũng các lực lượng đồng minh đã bất ngờ tấn công lễ hội âm nhạc Nova ở miền nam Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin.

Theo tổng hợp của CNN, 148 con tin đã được thả tự do theo các thoả thuận giữa Hamas và 47 con tin còn bị giam giữ tại Dải Gaza, 25 người được cho là đã chết, trong khi số phận của nhiều con tin khác vẫn chưa rõ ràng.

Đáp trả vụ tấn công của Hamas, Israel đã phát động các chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza. Sau gần 2 năm, chiến sự đã lấy đi sinh mạng của khoảng 65.000 người và làm bị thương hơn 164.000 người Palestine.

Ngày 16-9, một cuộc điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên kết luận rằng Israel đã phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. Tel Aviv phủ nhận cáo buộc này.