Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA yêu cầu ngừng bắn ở Gaza 19/09/2025 07:43

(PLO)- Đây là lần thứ sáu Mỹ dùng quyền phủ quyết tại HĐBA đối với các dự thảo nghị quyết liên quan cuộc chiến kéo dài gần hai năm giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Ngày 18-9, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn ở Dải Gaza, trong bối cảnh Israel mở rộng cuộc tấn công TP Gaza, theo kênh Al Jazeera.

Dự thảo nghị quyết được 14 trong số 15 thành viên HĐBA bỏ phiếu thuận kêu gọi "lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và lâu dài ở Gaza”, trả tự do cho các con tin và và dỡ bỏ các hạn chế về viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Bản dự thảo do 10 thành viên của HĐBA đệ trình. Văn bản này đã đi xa hơn so với các phiên bản trước, nhấn mạnh điều mà các nhà ngoại giao gọi là tình hình nhân đạo "thảm khốc" ở Gaza sau gần hai năm chiến sự ở Dải Gaza, khiến ít nhất 65.141 người thiệt mạng.

Bà Morgan Ortagus - phó đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: AFP

Vì Mỹ là một trong năm thành viên thường trực của HĐBA nên việc nước này phủ quyết đồng nghĩa dự thảo nghị quyết trên không thể thông qua.

Đây là lần thứ sáu Mỹ dùng quyền phủ quyết tại HĐBA liên quan cuộc chiến kéo dài gần hai năm giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

"Việc Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết này sẽ không có gì ngạc nhiên. Dự thảo nghị quyết này không lên án Hamas hay công nhận quyền tự vệ của Israel, và nó còn hợp pháp hóa một cách sai trái những câu chuyện sai sự thật có lợi cho Hamas, điều đáng buồn là lại được Hội đồng này ủng hộ” - bà Morgan Ortagus, phó đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông, phát biểu tại HĐBA.

Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho biết quyền phủ quyết của Mỹ là "vô cùng đáng tiếc" và đã ngăn cản "HĐBA thực hiện vai trò đúng đắn của mình trước những hành động tàn bạo này và bảo vệ thường dân trước nạn diệt chủng".

“Thật không may, Hội đồng vẫn im lặng, gây tổn hại lớn đến uy tín và thẩm quyền của mình. Điều này chứng tỏ rằng khi nói đến tội ác tàn bạo, việc sử dụng quyền phủ quyết là hoàn toàn không nên” - ông Mansour nói.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon tuyên bố Israel "không cần bất kỳ lời biện minh nào" cho cuộc chiến ở Gaza. Ông Danon cảm ơn bà Ortagus vì đã sử dụng quyền phủ quyết của Mỹ.

Israel hôm 16-9 đã chính thức phát động chiến dịch trên bộ ở TP Gaza, tuyên bố mạnh rằng Dải Gaza “đang bốc cháy”.

Ngày 18-9, lực lượng Israel đang tiến về trung tâm TP Gaza từ hai hướng. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Nadav Shoshani nói với hãng tin Reuters rằng bộ binh, xe tăng và pháo binh đang tiến vào khu vực nội thành, với sự yểm trợ của không quân, nhằm gây áp lực lên nhóm vũ trang Hamas.

Người dân ở TP Gaza đã kể với Al Jazeera về các cuộc tấn công liên tục, bao gồm "các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và máy bay chiến đấu" và các vụ nổ từ "robot" điều khiển từ xa - những phương tiện không người lái chứa đầy thuốc nổ mà lực lượng Israel đã triển khai để phá hủy các khu dân cư khi tiến vào bên trong.