LHQ: 21.000 trẻ em ở Gaza bị tàn tật do xung đột 03/09/2025 21:06

(PLO)- Ủy ban về Quyền của Người khuyết tật của Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em ở Gaza khỏi các cuộc tấn công.

Ngày 3-9, Ủy ban về Quyền của Người khuyết tật của Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 40.500 trẻ em ở Gaza đã bị “thương tích mới liên quan đến chiến tranh” trong gần hai năm kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ, trong đó ít nhất 21.000 trẻ em đã bị tàn tật, theo hãng tin AFP.

Ủy ban cho biết họ đã được thông báo về ít nhất 157.114 người bị thương, trong đó hơn 25% có nguy cơ bị tàn tật suốt đời, trong khoảng thời gian từ ngày 7-10-2023 đến ngày 21-8 năm nay.

Ủy ban cho biết có “ít nhất 21.000 trẻ em bị tàn tật ở Gaza do các thương tật mắc phải kể từ ngày 7-10-2023”.

Ủy ban về Quyền của Người khuyết tật của Liên Hợp Quốc cho biết có “ít nhất 21.000 trẻ em bị tàn tật ở Gaza do các thương tích mắc phải kể từ ngày 7-10-2023”. Ảnh: UNICEF

Ủy ban kêu gọi Israel thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em tàn tật khỏi các cuộc tấn công, đồng thời triển khai các quy trình sơ tán có tính đến nhu cầu của người tàn tật.

Xem xét tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine, ủy ban cho biết các lệnh sơ tán của Israel trong các chiến dịch tấn công ở Gaza “thường không thể tiếp cận” đối với những người khiếm thính hoặc khiếm thị, “khiến việc sơ tán trở nên bất khả thi”.

"Các báo cáo cũng mô tả những người khuyết tật bị buộc phải chạy trốn trong điều kiện không an toàn và thiếu phẩm giá, chẳng hạn như phải bò qua cát hoặc bùn mà không có hỗ trợ di chuyển" - ủy ban cho hay.

Trong khi đó, ủy ban cho biết việc hạn chế viện trợ nhân đạo được đưa vào Dải Gaza đang ảnh hưởng một cách không cân xứng đến người khuyết tật.

“Những người khuyết tật phải đối mặt tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong việc tiếp nhận hỗ trợ, khiến nhiều người không có thức ăn, nước sạch hoặc vệ sinh và phải phụ thuộc vào người khác để sống sót” - ủy ban nêu rõ.

Ủy ban cho biết 83% người khuyết tật đã mất các thiết bị hỗ trợ, hầu hết không đủ khả năng chi trả cho các phương tiện thay thế như xe lừa.

Ủy ban bày tỏ sự lo ngại rằng các thiết bị như xe lăn, xe tập đi, gậy, nẹp và chân tay giả có thể được chính quyền Israel coi là "vật lưỡng dụng" và do đó không được đưa vào các chuyến hàng viện trợ.

Ủy ban kêu gọi cung cấp "viện trợ nhân đạo quy mô lớn cho người khuyết tật" bị ảnh hưởng bởi xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần áp dụng các biện pháp bảo vệ người khuyết tật để ngăn chặn "bạo lực, tổn hại, tử vong và tước đoạt quyền lợi".

Israel chưa bình luận về thông tin trên.