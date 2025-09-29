Ông Vance: Mỹ đang xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine 29/09/2025 07:09

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Mỹ đang xem xét đề nghị của Ukraine liên quan tên lửa tầm xa Tomahawk, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga cần phải "thức tỉnh và chấp nhận thực tế" về cuộc chiến ở Ukraine.

Ngày 28-9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Washington đang xem xét đề nghị của Ukraine về việc được cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu, sau đó những nước này sẽ chuyển giao cho Ukraine.

Ông Vance nói với đài Fox News rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là người đưa ra “quyết định cuối cùng” về việc có cho phép thương vụ này hay không.

“Chúng tôi chắc chắn đang xem xét một số đề nghị từ phía châu Âu” - ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: X

Ông Vance cho rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang rơi vào tình trạng đình trệ, gần đây hầu như không có thêm bước tiến về lãnh thổ.

“Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã nỗ lực thúc đẩy hòa bình, nhưng phía Nga cần phải thức tỉnh và chấp nhận thực tế. Rất nhiều người đang thiệt mạng và họ chẳng có gì nhiều để chứng minh cho điều đó” - ông Vance nói.

Nga và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của phó tổng thống Mỹ.

Tên lửa tầm xa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, sẽ trở thành một vũ khí đáng kể trong kho vũ khí của Ukraine.

Trước đây, ông Trump từng từ chối các đề nghị của Ukraine về việc sử dụng tên lửa tầm xa, nhưng gần đây ngày càng tỏ ra thất vọng với Nga khi cuộc chiến vẫn kéo dài.

Trước đó, tờ The Washington Post cùng ngày cũng đưa tin ông Zelensky trong cuộc gặp với ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đề nghị Washington cung cấp thêm tên lửa tầm xa và cho phép sử dụng các loại vũ khí này để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

The Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ và một quan chức Ukraine rằng ông Trump nói sẵn sàng cân nhắc dỡ bỏ hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể.