Máy bay quân sự Mỹ suýt va chạm máy bay chở khách trên vùng trời Caribe gần Venezuela 15/12/2025 12:15

(PLO)- Theo nội dung ghi âm từ trạm kiểm soát không lưu, phi công hãng JetBlue Airways cho biết đã suýt va chạm trên không với máy bay quân sự Mỹ sau khi cất cánh từ Curaçao bay trên vùng trời Caribe gần Venezuela.

Theo các đoạn ghi âm từ trạm kiểm soát không lưu (ATC) và thông báo từ hãng hàng không JetBlue Airways, một phi công của hãng khẳng định đã tránh được một vụ "va chạm trên không" trong gang tấc, sau khi một máy bay quân sự Mỹ bay vào đường bay của họ. JetBlue Airways là hãng hàng không giá rẻ của Mỹ.

Theo đài ABC News, vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay thương mại này đang lấy độ cao sau khi cất cánh từ Curaçao vào ngày 12-12. Curaçao là một hòn đảo thuộc Hà Lan nằm trong vùng biển Caribe, gần Venezuela.

Trong đoạn ghi âm, phi công của JetBlue thông báo với kiểm soát viên không lưu rằng họ buộc phải ngừng lấy độ cao sau khi một máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ xâm nhập vào đường bay ở cùng độ cao, vị trí "ngay phía trước" và cách máy bay JetBlue "trong phạm vi khoảng 8 km".

Một chiếc máy bay của hãng JetBlue Airways. Ảnh: JetBlue

Phi công cho biết máy bay quân sự này đang hướng về phía không phận Venezuela.

Kiểm soát viên không lưu xác nhận không nhìn thấy máy bay quân sự trên màn hình radar do phương tiện này đã tắt thiết bị phát đáp và không truyền tín hiệu vị trí.

"Chúng tôi suýt nữa đã có một vụ va chạm trên không ở độ cao này. Họ bay cắt ngang ngay đường bay của chúng tôi. Họ không bật thiết bị phát đáp" - phi công nói, theo dữ liệu ghi âm ATC.

Trong tuyên bố gửi tới ABC News, JetBlue khẳng định phi hành đoàn đã được huấn luyện để tuân thủ quy trình xử lý cho các tình huống bay khác nhau.

Hãng hàng không cho biết đã báo cáo sự việc lên các cơ quan liên bang và cam kết sẽ phối hợp trong mọi cuộc điều tra.

Chuyến bay số hiệu 1112 của JetBlue khi đó đang trên hành trình đến sân bay JFK (New York).

"Chúng tôi đã nắm được các thông tin báo chí gần đây liên quan hoạt động của máy bay quân sự Mỹ tại Caribe và hiện đang xem xét vụ việc" - Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (USSOUTHCOM) phản hồi yêu cầu bình luận của ABC News.

"Các phi hành đoàn quân sự là những chuyên gia được đào tạo bài bản, hoạt động tuân thủ các quy trình đã thiết lập và các yêu cầu về không phận hiện hành. An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi đang làm việc qua các kênh phù hợp để đánh giá các dữ kiện xoay quanh tình huống này" - theo USSOUTHCOM.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết họ không quản lý không lưu quanh khu vực Curaçao và đề nghị ABC News liên hệ Cục Hàng không Dân dụng Curaçao. Cơ quan này hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.