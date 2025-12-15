‘Người hùng nước Úc' giằng giật vũ khí từ tay nghi phạm xả súng đã qua cơn nguy kịch 15/12/2025 12:29

(PLO)- Ông Ahmed al Ahmed được gọi là "người hùng nước Úc" khi đã dũng cảm lao tới quật ngã và giằng lấy súng của một trong hai nghi phạm xả súng kinh hoàng nhằm vào người Do thái ở bãi biển Bondi (Úc).

Người đàn ông đã dũng cảm lao đến tước vũ khí từ tay một trong hai đối tượng xả súng kinh hoàng hôm 14-12 ở bãi biển Bondi tại TP Sydney (bang New South Wales, Úc) đã được phẫu thuật và đang phục hồi, theo hãng tin Reuters.

Ông Ahmed al Ahmed, một người bán trái cây ở bãi biển Bondi, 43 tuổi, chính là “người hùng nước Úc” – người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trong đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Khi xảy ra vụ nổ súng, ông Ahmed đã nấp sau hàng ô tô đậu bên đường rồi bất ngờ lao tới từ sau lưng tay súng, giằng lấy khẩu súng trường và quật ngã đối tượng này. Ông đã buộc tay súng này phải chạy trốn, nhưng sau đó ông bị tay súng còn lại bắn trúng nhiều phát đạn.

Ông Ahmed al Ahmed đã dũng cảm quật ngã một trong hai nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi chiều 14-12, giật lấy vũ khí và buộc đối tượng này phải chạy trốn. Nguồn: ABC

Cha mẹ của ông Ahmed nói với đài ABC rằng con trai họ bị bắn 4 đến 5 phát đạn vào vai và tay và cần tiến hành phẫu thuật để gắp mảnh đạn ra khỏi cơ thể. Theo cập nhật của Reuters và đài 7News (Úc), các ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Ông Mustafa, anh họ của ông Ahmed, chia sẻ với đài 7News rằng gia đình vô cùng nhẹ nhõm khi biết Ahmed đã qua cơn nguy kịch.

Ông Mustafa cho biết thêm rằng ông Ahmed vẫn đang ở trong bệnh viện và gia đình “không biết chính xác mọi chuyện đang diễn ra như thế nào”. Gia đình “hy vọng ông Ahmed sẽ sớm bình phục”.

Hành động quả cảm của ông Ahmed trước vụ xả súng được cho là tồi tệ nhất tại Úc trong gần 30 năm qua đã khiến cả nước Úc và thế giới ngợi ca.

Thủ hiến bang New South Wales - ông Chris Minns gọi ông Ahmed là “một người hùng đúng nghĩa”, nhấn mạnh rằng “rất nhiều người còn sống hôm nay là nhờ sự dũng cảm” của ông Ahmed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ca ngợi ông Ahmed là “một người vô cùng dũng cảm” đã cứu được nhiều mạng người.

Ông Ahmed al Ahmed sau đó bị tay súng còn lại bắn nhiều phát. Ảnh: X

Một chiến dịch gây quỹ đã được phát động trên nền tảng trực tuyến GoFundMe để ủng hộ cho “người hùng nước Úc”. Tính tới sáng 15-12, chiến dịch đã huy động được hơn 355.000 dollar Úc (AUD), tương đương hơn 233.000 USD, trong đó tỉ phú Mỹ Bill Ackman đóng góp gần 100.000 AUD (khoảng 66.000 USD).

Cảnh sát bang New South Wales sáng 15-12 cho biết hai người đàn ông thực hiện hành vi xả súng ở bãi biển Bondi là hai cha con, lần lượt 50 tuổi và 24 tuổi.

Người cha bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ, còn người con bị bắn gục và đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Trong số các nạn nhân, 15 nạn nhân đã thiệt mạng và ít nhất 39 người khác đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Kể từ vụ xả súng được mô tả là “thảm sát” ở thị trấn du lịch Port Arthur (bang Tasmania) năm 1996 khiến 35 người chết và bản thân tay súng cùng 23 người khác bị thương, Úc đã siết rất chặt quy định về sở hữu súng đạn.

Do đó, vụ việc chiều 14-12 – ngay ngày đầu tiên của lễ hội ánh sáng Chanukah kéo dài 8 ngày của người Do Thái – đã khiến cả nước Úc, cộng đồng Do Thái và toàn thế giới bàng hoàng.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều lãnh đạo thế giới khác đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và lên án vụ xả súng ở Bondi bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất.