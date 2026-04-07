Đảo Kharg bị tấn công; Ông Trump ra cảnh báo mới trước giờ G; Iran nói về ‘lằn ranh đỏ’ 07/04/2026 20:37

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục nóng; Ông Trump cảnh báo “một nền văn minh sẽ mất trong đêm”; Giá dầu vượt 115 USD/thùng khi đảo Kharg của Iran bị tấn công.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng.

Ông Trump ra cảnh báo mới với Iran, Tehran nói về “lằn ranh đỏ”

Ngày 7-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng nhằm vào Iran, nói rằng “cả một nền văn minh sẽ mất trong đêm nay” khi thời hạn do ông áp đặt đối với việc Iran mở eo biển Hormuz đang đến gần, theo đài CNN.

“Cả một nền văn minh sẽ mất trong đêm nay và sẽ không bao giờ có thể được khôi phục lại. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra” - ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Tuy nhiên, giờ đây khi chúng ta đã có một sự thay đổi quyền lực hoàn toàn và triệt để, nơi những tư duy khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn chiếm ưu thế, biết đâu những điều tốt đẹp mang tính bước ngoặt có thể xảy ra. Chúng ta sẽ sớm biết, ngay trong đêm nay - một trong những thời khắc quan trọng của lịch sử thế giới. 47 năm tống tiền, tham nhũng và mất mát có thể sẽ đi đến hồi kết. Cầu mong những điều tốt đẹp đến với người dân Iran” - ông Trump nói thêm.

Trước đó, tổng thống Mỹ đã cảnh báo phá hủy các nhà máy điện và những cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran, nói rằng Tehran sẽ phải đối mặt những hậu quả nghiêm trọng nếu không mở eo biển Hormuz trước 20 giờ tối 7-4 theo giờ miền Đông Mỹ (tức 7 giờ sáng 8-4 theo giờ Việt Nam).

Cũng trong ngày 7-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào đảo Kharg, nhưng cho rằng chúng không đánh dấu “sự thay đổi chiến lược” trước thời hạn tối hậu thư của ông Trump.

Ông Vance xác nhận các cuộc không kích của Mỹ, cho biết ông đã trao đổi trước đó với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine.

“Theo hiểu biết của tôi, sau khi trao đổi với ông Pete [Hegseth] và tướng Caine, thì chúng tôi sẽ tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện điều đó” - ông Vance nói trong một cuộc họp báo tại Hungary.

Theo một quan chức Mỹ và một quan chức Nhà Trắng, Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg trong ngày 7-4. Các cuộc không kích không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ.

Trước đó, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào đảo Kharg vào ngày 13-3. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết vào thời điểm đó, 90 mục tiêu đã bị tấn công, bao gồm “các cơ sở lưu trữ thủy lôi hải quân, các hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác”.

Cùng ngày, hãng thông tấn Mehr đưa tin một cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào cầu đường sắt Yahya Abad ở TP Kashan, miền trung Iran.

Ở chiều ngược lại, Iran chiều 7-4 tiếp tục các cuộc tấn công vào Israel và Vùng Vịnh.

Giới chức UAE báo cáo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Iran nhắm vào một tòa nhà hành chính thuộc Công ty Viễn thông Thuraya ở khu vực trung tâm TP Sharjah.

Tờ Israel Hayom đưa tin một tòa nhà đã sụp đổ ở khu vực Petah Tikva sau khi một loạt tên lửa từ Iran bắn trúng miền trung Israel.

Ngày 7-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ không ngần ngại đáp trả tương xứng nếu Mỹ tấn công các cơ sở dân sự.

Tuyên bố được cho là nhằm đáp trả tối hậu thư của ông Trump.

“Chúng tôi sẽ làm với cơ sở hạ tầng của Mỹ và các đối tác của họ những điều khiến họ và các đồng minh bị tước đi nguồn dầu mỏ và khí đốt của khu vực trong nhiều năm” - tuyên bố nêu rõ.

“Tầng lớp lãnh đạo Mỹ thiếu khả năng đánh giá những mục tiêu trọng yếu sẽ nằm trong tầm tấn công của lực lượng chúng tôi nếu họ nhắm vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Phản ứng của chúng tôi sẽ không chỉ giới hạn trong khu vực nếu quân đội Mỹ vượt qua các lằn ranh đỏ” - theo IRGC.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích vào thủ đô Tehran (Iran) ngày 7-4. Ảnh: ATTA KENARE / AFP

Iran kêu gọi UNESCO lên án Israel

Bộ trưởng Văn hóa Iran đã gửi một bức thư chính thức tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), kêu gọi cơ quan này lên án lời đe dọa của Israel về tấn công hệ thống đường sắt của Iran, hãng ISNA đưa tin ngày 7-4.

Tuyến đường sắt xuyên Iran dài 1.394 km, nối biển Caspi ở phía đông bắc với vùng Vịnh ở phía tây nam, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2021 “nhờ quy mô và những công trình kỹ thuật cần thiết để vượt qua các tuyến đường dốc và nhiều khó khăn khác”, theo trang web của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Văn hóa Iran cho rằng lời đe dọa này là một hành động nhằm vào di sản chung của nhân loại và kêu gọi cơ quan này sớm đưa ra lập trường rõ ràng để ngăn chặn hành động quân sự từ phía Israel.

Giá dầu vượt 115 USD

Giá dầu thô Mỹ tăng thêm 3%, lên khoảng 116 USD mỗi thùng trong các giao dịch gần đây. Có thời điểm, giá dầu giao dịch ở mức 116,56 USD/thùng, theo CNN.

Hợp đồng tương lai dầu mỏ giao dịch đi ngang hoặc giảm nhẹ vào sáng 7-4, nhưng sau đó đã tăng lên khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ trên đảo Kharg - nơi xuất khẩu gần như toàn bộ lượng dầu của Iran.