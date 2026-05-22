Ông Trump thông báo sẽ điều 5.000 binh sĩ đến Ba Lan 22/05/2026 05:35

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Mỹ sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, một tuần sau khi Lầu Năm Góc đột ngột hoãn kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến quốc gia châu Âu này.

Ngày 21-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, viện dẫn mối quan hệ của ông với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki là lý do đằng sau quyết định gửi thêm quân, theo hãng tin Reuters.

"Dựa trên việc ông Karol Nawrocki, hiện là Tổng thống Ba Lan, người mà tôi tự hào ủng hộ, và mối quan hệ của chúng tôi với ông ấy, tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp chi tiết về thời điểm triển khai.

Binh lính Mỹ trong một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: EPA

Ông Trump đã tiếp đón ông Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm ngoái và ủng hộ ông vào thời điểm quan trọng trước cuộc bầu cử Ba Lan. Ông Nawrocki đã đánh bại ứng cử viên của đảng trung dung thân châu Âu của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Ông Trump đã gặp lại ông Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 9-2025 và nói vào thời điểm đó rằng Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ba Lan và cam kết đảm bảo quốc phòng cho Warsaw.

Ông Trump đưa ra thông báo điều quân tới Ba Lan sau cuộc gặp "rất hiệu quả" giữa Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby và Ngoại trưởng Ba Lan Pawel Zalewski vào ngày 21-5.

"Tôi đã tái khẳng định thông điệp của chúng tôi rằng Mỹ đang thúc đẩy việc chia sẻ gánh nặng thực sự cho một hệ thống phòng thủ thông thường do châu Âu dẫn đầu - một thông điệp mà chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các đồng minh trong những tuần tới. Trong bối cảnh này, Ba Lan nổi bật như một đồng minh kiểu mẫu và là quốc gia dẫn đầu trong số các đồng minh của chúng tôi" - ông Colby nói.

Mỹ đang xem xét lại sự hiện diện quân sự của nước này ở châu Âu và từ lâu đã được dự đoán sẽ giảm bớt sau yêu cầu của ông Trump rằng NATO phải đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ châu Âu.

Tuần trước, các quan chức Mỹ cho biết việc triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan đã bị hủy bỏ. Động thái này khi đó được xem là nhằm trừng phạt các đồng minh NATO vì không hỗ trợ trong cuộc chiến chống Iran.

Tuy nhiên vào đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết rằng việc triển khai 4.000 binh sĩ đã bị trì hoãn chứ không phải bị hủy bỏ, đồng thời nói thêm rằng ông Trump chưa đưa ra "quyết định cuối cùng".

Dù vậy, ông Vance nói thêm rằng châu Âu phải "tự lực cánh sinh" về nền quốc phòng của lục địa.