Chùm ảnh Mặt Trăng, Trái Đất nhìn từ sứ mệnh Artemis II 07/04/2026 12:33

Ngày 6-4, phi hành đoàn bốn người của sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã được quan sát những vùng của Mặt Trăng mà trước đây chưa từng có con người nào quan sát trực tiếp, theo đài npr.

Theo NASA, khi bay gần Mặt Trăng nhất, tàu Orion của Artemis II sẽ cách bề mặt Mặt Trăng khoảng 6.550 km trong chuyến bay vòng quanh kéo dài 6 giờ. Đây là lần đầu tiên con người có thể trực tiếp quan sát bề mặt Mặt Trăng, đồng thời cũng là lần đầu tiên các phi hành gia bay tới phía xa của Mặt Trăng.

Tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida (Mỹ) vào ngày 1-4, bắt đầu sứ mệnh kéo dài 10 ngày bay tới Mặt Trăng và quay trở lại.

Dưới đây là một số hình ảnh về Mặt Trăng và Trái Đất do phi hành đoàn Artemis II, tàu Orion và các nhóm của NASA ghi lại trong những ngày qua.

Phần bên phải là nửa Mặt Trăng hướng về Trái Đất, dễ nhận ra nhờ các mảng tối là dung nham cổ. Bên trái là nửa xa ít khi quan sát được. Hố lớn ở giữa là lưu vực Orientale, trải dài qua cả hai phía và hiển thị trọn vẹn trong ảnh. Ảnh do NASA đăng tải ngày 6-4.

Trước khi đi ngủ vào ngày bay thứ 5, tức ngày 5-4, phi hành đoàn Artemis II đã chụp thêm một bức ảnh Mặt Trăng khi nó dần hiện rõ qua cửa sổ tàu Orion. Ảnh: NASA

Phi hành gia NASA Christina Koch được ánh sáng từ màn hình chiếu sáng bên trong khoang Orion tối vào ngày thứ ba của sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA

Hình ảnh Trái Đất do chỉ huy Artemis II Reid Wiseman chụp từ một trong bốn cửa sổ chính của tàu Orion sau khi hoàn tất cú đẩy đưa tàu vào quỹ đạo bay tới Mặt Trăng vào ngày 2-4. Ảnh: NASA