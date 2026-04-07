Chùm ảnh Mặt Trăng, Trái Đất nhìn từ sứ mệnh Artemis II
(PLO)- NASA đăng tải những hình ảnh Mặt Trăng, Trái Đất nhìn từ sứ mệnh Artemis II.
Ngày 6-4, phi hành đoàn bốn người của sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã được quan sát những vùng của Mặt Trăng mà trước đây chưa từng có con người nào quan sát trực tiếp, theo đài npr.
Theo NASA, khi bay gần Mặt Trăng nhất, tàu Orion của Artemis II sẽ cách bề mặt Mặt Trăng khoảng 6.550 km trong chuyến bay vòng quanh kéo dài 6 giờ. Đây là lần đầu tiên con người có thể trực tiếp quan sát bề mặt Mặt Trăng, đồng thời cũng là lần đầu tiên các phi hành gia bay tới phía xa của Mặt Trăng.
Tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida (Mỹ) vào ngày 1-4, bắt đầu sứ mệnh kéo dài 10 ngày bay tới Mặt Trăng và quay trở lại.
Dưới đây là một số hình ảnh về Mặt Trăng và Trái Đất do phi hành đoàn Artemis II, tàu Orion và các nhóm của NASA ghi lại trong những ngày qua.