NÓNG: Ông Putin công bố lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh 10/04/2026 05:29

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kéo dài 2 ngày cuối tuần, kêu gọi Ukraine làm theo.

Ngày 9-10, Điện Kremlin thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này tạm dừng toàn bộ hoạt động tấn công Ukraine trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh Chính thống giáo, đài RT đưa tin.

Lệnh ngừng bắn đơn phương dự kiến kéo dài từ 16 giờ (giờ Moscow) ngày 11-4 đến hết ngày 12-4.

Theo Điện Kremlin, các đơn vị Nga vẫn phải duy trì trạng thái sẵn sàng để đáp trả mọi hoạt động tấn công hoặc khiêu khích từ phía Ukraine. Chỉ thị liên quan đã được chuyển tới Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

“Tôi kỳ vọng phía Ukraine sẽ làm theo bước đi của Nga” - thông cáo nêu rõ.

Ukraine chưa lên tiếng về thông báo trên của Nga.

Thông báo được đưa ra sau khi Ukraine trước đó đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời dịp Lễ Phục sinh, nhưng đã bị Moscow bác bỏ trên thực tế hồi cuối tháng 3 này.

Cụ thể, ngày 30-3, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng thực hiện đình chiến trong kỳ nghỉ Phục sinh và để ngỏ nhiều phương án, bao gồm ngừng hoàn toàn các hoạt động giao tranh.

Tuy nhiên, phía Moscow khi đó khẳng định Nga không chấp nhận một lệnh đình chiến tạm thời trong xung đột tại Ukraine, mà kêu gọi một nền hòa bình lâu dài.