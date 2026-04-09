Hai ông Trump-Vance ra loạt tuyên bố về Iran, Israel, Lebanon 09/04/2026 11:36

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "tiếng súng sẽ lại vang lên" nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận với Iran, trong khi đó Phó Tổng thống JD Vance nói Israel đã đồng ý kiềm chế ở Lebanon trong thời gian Mỹ và Iran đàm phán.

Ngày 9-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của Pakistan - bên đóng vai trò trung gian, và của Iran.

Vấn đề ngừng bắn ở Lebanon

Ông Trump mô tả cuộc chiến của Israel với Hezbollah (ở Lebanon) là “một xung đột riêng biệt”.

“Vì Hezbollah, Lebanon không được đưa vào thỏa thuận. Vấn đề đó rồi cũng sẽ được giải quyết. Không sao cả” - ông Trump chia sẻ với với đài PBS.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cũng lặp lại quan điểm này, khẳng định: “Lebanon không nằm trong lệnh ngừng bắn đã được chuyển tới các bên liên quan”.

Bà Leavitt đồng thời bác bỏ các suy đoán cho rằng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đang tìm cách phá hoại thỏa thuận thông qua các cuộc tấn công vào Lebanon, nhấn mạnh Israel vẫn là “đồng minh và đối tác chủ chốt” của Mỹ.

Cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Israel đã đề xuất kiềm chế các cuộc không kích tại Lebanon trong thời gian Mỹ và Iran tiến hành đàm phán, theo hãng tin Axios.

Phát biểu với báo giới khi kết thúc chuyến thăm Budapest (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Vance nói tồn tại một “sự hiểu nhầm hợp lý” giữa Mỹ và Iran liên quan vấn đề ngừng bắn tại Lebanon.

“Tôi cho rằng phía Iran đã nghĩ rằng thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cả Lebanon, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra cam kết đó, cũng không ám chỉ điều đó sẽ xảy ra. Những gì chúng tôi nói là lệnh ngừng bắn sẽ tập trung vào Iran và các đồng minh của Mỹ, gồm Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh” - ông Vance nói.

Tuy nhiên, ông Vance cho biết Israel đã chủ động đề xuất “tự kiềm chế phần nào” tại Lebanon nhằm bảo đảm tiến trình đàm phán đạt kết quả.

“Điều đó không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Tôi nghĩ Israel đang cố tạo điều kiện để chúng ta đạt được thành công” - ông Vance nói thêm.

Ông Vance cũng cảnh báo nếu Iran rút khỏi các cuộc đàm phán thì đó sẽ là “một quyết định thiếu sáng suốt”, dù đây vẫn là lựa chọn của Tehran.

Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 8-4 đã tung đòn tấn công lớn nhất vào Lebanon kể từ khi Tel Aviv bắt đầu chiến dịch quân sự mới tại quốc gia này vào ngày 2-3. Israel cho biết cuộc tấn công ngày 8-4 “nhắm vào hơn 100 trung tâm chỉ huy và địa điểm quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah”.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon cho biết ít nhất 254 người đã thiệt mạng và 1.165 người bị thương trong các cuộc không kích nhắm vào các khu vực ở thủ đô Beirut, thung lũng Bekaa, vùng núi Lebanon, Sidon và một số làng ở miền nam Lebanon.

Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam thông báo rằng ngày 9-4 sẽ là ngày quốc tang tưởng nhớ hàng trăm nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Lebanon hôm 8-4, theo kênh Al Jazeera.

Ở một diễn biến liên quan, cuối ngày 8-10 (giờ Mỹ), ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tuyên bố toàn bộ tàu chiến, máy bay và binh sĩ Washington sẽ tiếp tục được triển khai “trong và xung quanh” Iran, cùng với lượng lớn đạn dược và vũ khí, nhằm bảo đảm năng lực sẵn sàng tác chiến trước mọi tình huống.

Theo ông Trump, động thái này nhằm duy trì sức ép tối đa lên đối phương. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các lực lượng sẽ không rút đi cho đến khi “thỏa thuận thực sự” đạt được giữa các bên được thực thi đầy đủ.

“Nếu vì bất kỳ lý do nào điều đó không xảy ra, dù khả năng rất thấp, thì ‘tiếng súng sẽ lại vang lên’ với quy mô lớn hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn bất cứ điều gì từng thấy trước đây” - ông Trump viết.

Ông Trump đồng thời nhắc lại 2 vấn đề cốt lõi mà ông cho là đã được thống nhất từ trước, gồm: Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, và eo biển Hormuz phải luôn được đảm bảo mở cửa, an toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế.

Trong khi chờ tiến triển từ các cuộc đàm phán, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ “đang tăng cường lực lượng và nghỉ ngơi, thậm chí còn trông đợi vào chiến dịch chinh phục tiếp theo”.