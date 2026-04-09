Giá dầu quay đầu tăng sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 09/04/2026 09:09

(PLO)- Giá dầu quay đầu tăng, thị trường chứng khoán cho thấy sự thận trọng sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm một số điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Giá dầu quay đầu tăng vào ngày 9-4 sau khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm một số điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột có thể tiếp tục leo thang và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, theo đài CNBC.

Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 đã tăng 2,52% lên mức 97,14 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 5 tăng 2,72% lên 96,96 USD/thùng.

Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi giá dầu thô của Mỹ ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2020, sau thông tin về thỏa thuận ngừng bắn.

Một trạm xăng dầu ở Mỹ. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 8-4 cáo buộc Mỹ đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

“Sự mất lòng tin mang tính lịch sử sâu sắc mà chúng tôi dành cho Mỹ bắt nguồn từ việc nước này liên tục vi phạm mọi hình thức cam kết - một mô típ đáng tiếc lại vừa lặp lại một lần nữa” - ông Ghalibaf viết trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Ghalibaf nói thêm rằng 3 điểm trong đề xuất 10 điểm của Iran đã bị vi phạm: các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Lebanon, một máy bay không người lái (UAV) tiến vào không phận Iran và điều mà ông mô tả là sự phủ nhận quyền làm giàu uranium của Tehran.

Đáp lại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bác cáo buộc trên.

“Các lệnh ngừng bắn luôn phức tạp” - ông Vance nói khi đề cập đến sự cố UAV tiến vào không phận Iran.

Ông Vance cho biết thêm rằng Washington giữ nguyên quan điểm không được phép để Iran làm giàu uranium, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn không bao trùm Lebanon.

Nhận định về thị trường dầu mỏ, ông Janiv Shah - phó chủ tịch phụ trách thị trường hàng hóa của công ty Rystad Energy ngày 8-4 nói với CNBC rằng khi giá dầu hiện ở mức dưới 100 USD/thùng, các nhà máy lọc dầu nên “tận dụng khoảng thời gian này để nối lại việc mua vào nhằm nắm bắt cơ hội”.

“Tuy nhiên, bản thân giai đoạn chuyển tiếp cũng có thể đặt ra thách thức tiếp theo. Nếu các nhà máy lọc dầu trì hoãn việc mua vào do dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi nguồn cung dầu thực tế vẫn bị hạn chế, tình trạng khan hiếm sản phẩm có thể trở nên tồi tệ hơn ngay cả khi căng thẳng đang hạ nhiệt” - ông Shah nói thêm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 9-4 đã rơi vào trạng thái thận trọng hơn, theo hãng tin Reuters.

Chỉ số Nikkei của Nhật đi ngang sau khi đã nhảy vọt 5,4% ở phiên trước đó. Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,4% sau mức tăng mạnh 6,8%.

Tại Phố Wall, giá hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq đều giảm 0,2% khi đà tăng của ngày trước đó cạn dần. Thị trường châu Âu diễn biến trái chiều, giá hợp đồng tương lai của EUROSTOXX 50 nhích nhẹ 0,1%, DAX giảm 0,3% và FTSE tăng 0,5%.