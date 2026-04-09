Lebanon tuyên bố quốc tang sau đòn đánh của Israel làm 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương, Hezbollah đáp trả mạnh 09/04/2026 08:50

(PLO)- Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam thông báo rằng ngày 9-4 sẽ là ngày quốc tang tưởng nhớ hàng trăm nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam thông báo rằng ngày 9-4 sẽ là ngày quốc tang tưởng nhớ hàng trăm nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Lebanon hôm 8-4, theo kênh Al Jazeera.

Ông Salam cho biết tất cả các cơ quan hành chính công, các tổ chức và chính quyền địa phương sẽ đóng cửa, treo cờ rủ, đồng thời các chương trình phát sóng thường nhật trên đài phát thanh và truyền hình sẽ được điều chỉnh để thể hiện niềm tiếc thương của cả nước.

Thủ tướng Lebanon gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương mau chóng bình phục.

Ông Salam cũng nhấn mạnh rằng bản thân vẫn đang tiếp tục hội đàm với các nhà lãnh đạo Ả Rập và giới chức quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực chính trị, ngoại giao của Lebanon để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Israel.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon cho biết ít nhất 254 người đã thiệt mạng và 1.165 người bị thương trong các cuộc không kích nhắm vào các khu vực ở thủ đô Beirut, thung lũng Bekaa, vùng núi Lebanon, Sidon và một số làng ở miền nam Lebanon.

Israel đã tấn công hơn 100 mục tiêu ở Lebanon trong ngày 8-4. Ảnh: Wael Hamzeh/EPA

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đòn đánh này là cuộc tấn công phối hợp lớn nhất vào Lebanon kể từ khi Tel Aviv bắt đầu chiến dịch quân sự mới tại Lebanon vào ngày 2-3. Israel cho biết cuộc tấn công ngày 8-4 “nhắm vào hơn 100 trung tâm chỉ huy và địa điểm quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah”.

Sáng 9-4, lực lượng Israel phát động một cuộc tấn công mới vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, theo ghi nhận của các phóng viên của kênh Al Jazeera Arabic tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi lực lượng Israel ném bom các thị trấn phía nam Lebanon là Safad al-Battikh, Majdal Selem, Chaqra và Kherbet Selem.

Cũng trong sáng 9-4, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về việc phóng rocket vào miền bắc Israel. Đây là đợt tấn công đầu tiên của nhóm này nhằm vào Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Hezbollah cho biết các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả những gì họ coi là các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.