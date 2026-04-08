Oman bác tin sẽ cùng Iran thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz 08/04/2026 22:59

(PLO)- Oman nêu rõ quan điểm về việc thu phí tàu quá cảnh eo biển Hormuz, sau khi xuất hiện thông tin nước này sẽ phối hợp với Iran thực hiện chủ trương này.

Có thông tin từ truyền thông rằng Iran và Oman sẽ cùng thu phí ở mức 2 triệu USD đối với mỗi tàu đi qua eo biển Hormuz và chia nhau khoản tiền này.

Liên quan thông tin này, ngày 8-4, Bộ trưởng Giao thông vận tải Oman Said Al-Maawali bác bỏ việc sẽ cùng với Iran thu phí tàu thuyền quá cảnh eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn Anadolu.

Bộ trưởng Al-Maawali nói rằng không thể áp đặt bất kỳ khoản phí nào đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo các thỏa thuận quốc tế mà Oman đã ký kết.

“Lập trường của Oman về eo biển Hormuz rất rõ ràng. Chúng tôi đã ký tất cả các thỏa thuận vận tải hàng hải quốc tế” – đài phát thanh Al Wisal của Oman dẫn lời ông Al-Maawali.

"Eo biển này là một tuyến đường tự nhiên, không phải do con người can thiệp tạo ra, và do đó, theo các thỏa thuận quốc tế mà vương quốc đã ký kết, không thể áp đặt bất kỳ khoản phí nào” – Bộ trưởng Al-Maawali nêu quan điểm của Oman.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman. Ảnh: NDTV

Bộ trưởng Al-Maawali có phát ngôn trên sau khi truyền thông dẫn lời một nguồn tin giấu tên của Iran cho biết Tehran đã đề xuất thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Ông Al-Maawali cho biết Bộ Ngoại giao Oman đang thảo luận vấn đề này và hy vọng sẽ có một kết quả có lợi cho các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm rằng việc một số quốc gia, bao gồm Iran và Mỹ, chưa ký các thỏa thuận liên quan, tạo ra cái mà ông mô tả là "khoảng trống pháp lý".

Trước đó, Oman cho biết đã tổ chức các cuộc đàm phán với Iran ở cấp thứ trưởng ngoại giao để tìm hiểu các phương án nhằm đảm bảo việc đi lại thuận lợi qua eo biển.

Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy hẹp rộng khoảng 34 km nằm giữa Iran và Oman, nối liền Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương và vận chuyển khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ toàn cầu. Trong thời gian nổ ra chiến sự giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, tuyến đường thủy này đóng với phần lớn tàu, lượng dầu được đi qua chỉ còn khoảng 5%.

Mở cửa eo biển Hormuz là một điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ với Iran. Hoạt động di chuyển tàu thuyền đã được nối lại tại eo biển Hormuz trong ngày 8-4, sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ dịch vụ theo dõi hàng hải MarineTraffic.

MarineTraffic cho biết tàu chở hàng NJ Earth thuộc sở hữu Hy Lạp và tàu Daytona Beach treo cờ Liberia đã đi qua eo biển sau khi rời cảng Bandar Abbas (Iran), lưu ý rằng “các hoạt động di chuyển ban đầu đã bắt đầu được ghi nhận”. Dữ liệu của dịch vụ này cho thấy hàng trăm tàu vẫn đang hiện diện trong khu vực, gồm 426 tàu chở dầu, 34 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và 19 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tờ Tehran Times cũng đưa tin rằng đã có con tàu đầu tiên di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.