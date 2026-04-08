Giá dầu giảm mạnh dưới 100 USD/thùng sau tin Mỹ-Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần, mở eo biển Hormuz 08/04/2026 07:24

(PLO)- Giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn trong hai tuần, cho phép tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.

Giá dầu giảm mạnh vào tối 7-4 (giờ Mỹ) sau khi Tổng thống Donald Trump đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần, đổi lại Tehran cho phép tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, theo đài CNBC.

Hợp đồng dầu West Texas Intermediate giao tháng 5 giảm hơn 16%, xuống còn 94,47 USD/thùng vào lúc 20 giờ 3 phút tối 7-4 giờ miền Đông Mỹ (tức 7 giờ 3 phút sáng 8-4 theo giờ VN). Dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 giảm hơn 15%, xuống còn 92,21 USD/thùng.

Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn hai tuần phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz.

Ông Trump nói Mỹ đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran, có thể làm cơ sở khả thi cho đàm phán.

“Gần như tất cả các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được thống nhất, nhưng khoảng thời gian hai tuần sẽ cho phép hoàn tất và ký kết thỏa thuận” - ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ảnh vệ tinh eo biển Hormuz. Ảnh: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ cho phép lưu thông an toàn qua eo biển trong thời gian ngừng bắn thông qua “sự phối hợp với Lực lượng Vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế kỹ thuật”.

“Nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ dừng các hoạt động phòng vệ” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội.

Thông báo ngừng bắn được các bên đưa ra chưa đầy hai giờ trước thời hạn 20 giờ (giờ miền Đông Mỹ) mà ông Trump đặt ra để Iran mở lại eo biển. Tổng thống Mỹ trước đó đã đe dọa sẽ đánh bom mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran nếu giới lãnh đạo ở Tehran không đáp ứng thời hạn.

Ông Trump cho biết ông đồng ý ngừng bắn sau khi trao đổi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ông Sharif đã đề nghị ông Trump lùi thời hạn "tối hậu thư" để tạo điều kiện cho đàm phán tiếp tục.

Ông Sharif cũng đề nghị Iran mở lại eo biển trong thời gian đó như một cử chỉ thiện chí.

Xuất khẩu dầu qua eo biển đã sụt giảm mạnh do các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu thô lớn nhất trong lịch sử.

Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28-2. Tuyến hàng hải hẹp này kết nối các quốc gia sản xuất ở Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu.

Giá dầu thô, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng đã tăng vọt trong suốt cuộc xung đột. Các lãnh đạo ngành dầu khí và giới phân tích cảnh báo rằng tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ lan rộng trên toàn thế giới nếu eo biển không được mở lại hoàn toàn.