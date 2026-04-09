Quốc tế đồng loạt lên án việc Israel không kích Lebanon làm 254 người thiệt mạng 09/04/2026 07:15

Ngày 8-4, Liên Hợp Quốc (LHQ) cùng nhiều quốc gia đã chỉ trích làn sóng không kích quy mô lớn của Israel trên khắp Lebanon, theo kênh Al Jazeera.

Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk ra tuyên bố cho rằng các báo cáo về việc hàng trăm người, bao gồm cả dân thường, thiệt mạng và bị thương là “gây sốc”.

“Quy mô giết chóc và tàn phá tại Lebanon hôm nay thực sự kinh hoàng. Cảnh tượng đổ máu như vậy, chỉ vài giờ sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Iran, thật khó tin. Điều này gây áp lực rất lớn lên nền hòa bình mong manh, vốn đang vô cùng cần thiết đối với dân thường” - theo ông Turk.

Tuyên bố của ông Turk cho biết một nhóm nhân quyền LHQ tại hiện trường của một cuộc không kích ở thủ đô Beirut đã mô tả khung cảnh tàn phá nặng nề, với nhiều thi thể nằm giữa đống đổ nát.

Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hơn 100 trung tâm chỉ huy của Hezbollah, với các địa điểm quân sự bị tấn công tại Beirut, thung lũng Bekaa và miền nam Lebanon.

Cơ quan phòng vệ dân sự Lebanon cho biết số người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel trên khắp Lebanon đã tăng lên 254.

Cuộc tấn công của Israel vào TP Tyre (Lebanon) ngày 8-4. Ảnh: AFP

“Luật nhân đạo quốc tế quy định rõ rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự phải được bảo vệ. Cần tiến hành điều tra nhanh chóng và độc lập đối với mọi cáo buộc vi phạm, và những người chịu trách nhiệm phải bị đưa ra trước công lý” - tuyên bố của Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết thêm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào Lebanon nếu Israel không chấm dứt chiến dịch quân sự.

“Chúng tôi đưa ra cảnh báo cứng rắn tới Mỹ – bên đã vi phạm các thỏa thuận – và đồng minh Do Thái của họ: nếu hành động gây hấn nhằm vào Lebanon thân yêu không chấm dứt ngay lập tức, chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình và đưa ra phản ứng” - truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của IRGC.

Bộ Ngoại giao Qatar lên án “chuỗi tấn công” của Israel nhằm vào Lebanon khiến hàng trăm người thiệt mạng, gọi đây là “sự leo thang nguy hiểm và vi phạm trắng trợn chủ quyền của Cộng hòa Lebanon anh em, cũng như các quy định của luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ”.

Tuyên bố cũng cho biết Qatar “hoàn toàn đoàn kết” với Lebanon.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon mang “ý đồ có tính toán trước” nhằm phá hoại các nỗ lực khu vực và quốc tế trong việc giảm leo thang căng thẳng.

Bộ này cũng cho rằng các cuộc tấn công là một nỗ lực của Israel nhằm kéo khu vực vào “tình trạng hỗn loạn toàn diện”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố “lên án mạnh mẽ” các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon.

“Những cuộc tấn công này đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại quốc gia này. Cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức để chấm dứt hành động của Israel tại Lebanon và bảo vệ dân thường” - tuyên bố nhấn mạnh.

Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng sự “coi thường sinh mạng và luật pháp quốc tế” là không thể chấp nhận được.

“Đã đến lúc phải nói rõ: – Lebanon phải được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn. – Cộng đồng quốc tế phải lên án hành vi vi phạm luật pháp quốc tế mới này. – Liên minh châu Âu cần đình chỉ Hiệp định Liên kết với Israel. – Và không thể có sự miễn trừ cho những hành vi tội ác này” - ông Sanchez viết.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và bày tỏ sự đoàn kết trước “các cuộc tấn công vô lý và không thể chấp nhận được mà ông đang phải hứng chịu từ Israel.”

“Chúng tôi muốn tránh việc xuất hiện một Gaza thứ hai. Chúng tôi cũng sẽ nhắc lại quan điểm này với Đại sứ Israel, người mà tôi đã triệu tập tới Farnesina. Chúng tôi lên án các cuộc ném bom nhằm vào dân thường Lebanon, bao gồm cả các vụ nổ súng mà lực lượng UNIFIL [Lực lượng Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon] của chúng tôi phải hứng chịu, và chúng tôi tiếp tục yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chúng ta phải tuyệt đối tránh bất kỳ sự mở rộng nào của xung đột có thể làm tổn hại đến lệnh ngừng bắn với Iran và việc tái mở cửa Eo biển Hormuz” - ông Tajani nói thêm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran là quyết định “tốt nhất có thể” và việc đưa Lebanon vào thỏa thuận này là con đường tối ưu để đạt được hòa bình.

Ông Macron bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được “tôn trọng đầy đủ” bởi tất cả các bên “trên mọi mặt trận đối đầu, bao gồm cả tại Lebanon”.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Israel “kiên quyết tách biệt cuộc chiến với Iran khỏi giao tranh tại Lebanon nhằm thay đổi cục diện tại Lebanon”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng nói trong một cuộc họp báo rằng Israel sẽ “tiếp tục tấn công” Lebanon, vì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran không áp dụng đối với nhóm vũ trang Hezbollah.

Tổng thống Donald Trump nói với kênh PBS rằng Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn với Iran do liên quan Hezbollah.

“Việc đó rồi cũng sẽ được xử lý. Đó là một xung đột riêng biệt” - ông Trump lưu ý.