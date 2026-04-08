Ngừng bắn Mỹ-Iran: Lầu Năm Góc họp báo; Ông Vance đề cập sự mong manh; Iran cảnh báo viễn cảnh đổ vỡ 08/04/2026 20:39

(PLO)- Lầu Năm Góc họp báo về thỏa thuận ngừng bắn với Iran; Phó Tổng thống Mỹ Vance cảnh báo sự mong manh của thỏa thuận; Tổng thống Iran xác nhận Tehran sẽ tham gia đàm phán ở Pakistan; Iran cảnh báo 'trỗi dậy mạnh mẽ hơn' nếu ngừng bắn đổ vỡ.

Xuất hiện nhiều thông tin quan trọng quanh thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.

Lầu Năm Góc họp báo về thỏa thuận ngừng bắn

Trong cuộc họp báo ngày 8-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết rằng theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, mọi vật liệu hạt nhân mà Iran “không nên sở hữu” sẽ bị loại bỏ, dù phía Iran chưa đề cập nội dung này trong các tuyên bố chính thức, đài CNN đưa tin.

“Theo các điều khoản, bất kỳ vật liệu hạt nhân nào mà họ… không nên có, sẽ bị loại bỏ. Tổng thống đã nói rõ ngay từ đầu rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân Iran. Dứt khoát như vậy” - ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth họp báo ngày 8-4. Ảnh: AFP

Ông Hegseth tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran và phần lớn phá hủy năng lực quân sự của nước này, dù tình báo Mỹ đánh giá Iran vẫn duy trì năng lực phóng tên lửa đáng kể.

“Chiến dịch Epic Fury là một chiến thắng lịch sử và áp đảo trên chiến trường” - ông Hegseth nói, khẳng định chiến dịch này đã “làm suy kiệt quân đội Iran và khiến lực lượng này mất khả năng tác chiến trong nhiều năm tới”.

“Họ vẫn có thể khai hỏa, chúng tôi biết điều đó. Nhưng hệ thống chỉ huy và kiểm soát của họ đã bị phá hủy nghiêm trọng đến mức khó có thể liên lạc và phối hợp, nên có thể vẫn có những vụ phóng rải rác, song đó sẽ là quyết định rất, rất thiếu khôn ngoan” - ông Hegseth nói.

Cũng trong cuộc họp báo. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng “nếu được lệnh hoặc được yêu cầu nối lại các hoạt động tác chiến”.

“Cần nói rõ: ngừng bắn chỉ là tạm dừng. Lực lượng liên quân vẫn sẵn sàng, nếu được lệnh, sẽ nối lại các hoạt động quân sự với tốc độ và độ chính xác như đã thể hiện trong [những] ngày qua. Và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra” - ông nói tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.

Ông Vance cảnh báo sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran

Ngày 8-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đánh giá thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran là một “thỏa thuận ngừng bắn mong manh”. Ông Vance cũng nói rằng quá trình đàm phán ngừng bắn giúp ông hiểu thêm về hệ thống chính trị của Tehran, theo CNN.

Ông Vance cho rằng phản ứng từ phía Iran không đồng nhất giữa các nhóm trong chính quyền. Ông nói Ngoại trưởng Iran đã phản hồi tích cực với kế hoạch, nhưng một số bên khác lại “nói dối” về những gì Mỹ đạt được về mặt quân sự cũng như các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: CNN

“Đó là lý do tôi nói đây là một thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Có những người rõ ràng muốn ngồi vào bàn đàm phán và hợp tác với chúng tôi để đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng cũng có những người lại bóp méo sự thật” - ông Vance nói.

“Nếu Iran thiện chí hợp tác, tôi tin chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận. Nhưng nếu họ nói dối, gian lận, hoặc tìm cách phá vỡ thỏa thuận hiện tại, thì hậu quả sẽ không dễ chịu” - phó tổng thống Mỹ nói.

Theo ông Vance, ông Trump đã yêu cầu đội ngũ tạm thời chưa sử dụng một số công cụ quân sự, ngoại giao và kinh tế để gây sức ép với Iran. Tuy vậy, ông nhấn mạnh các lựa chọn này vẫn được bảo lưu, trong trường hợp Iran không đàm phán tích cực nhằm hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột lâu dài.

Iran chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Vance.

Tổng thống Iran xác nhận Tehran sẽ tham gia đàm phán ở Pakistan

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif ngày 8-4, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian xác nhận Tehran sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại thủ đô Islamabad (Pakistan), Tân Hoa Xã đưa tin.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 10-4 tới.

Trong cuộc điện đàm, ông Sharif đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với ban lãnh đạo Iran vì đã đồng ý ngừng bắn, đồng thời hoan nghênh việc Tehran chấp nhận đề nghị của Pakistan đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad vào cuối tuần này.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới.

Đặc phái viên Iran: Nếu ngừng bắn đổ vỡ, Tehran sẽ “trỗi dậy mạnh mẽ hơn”

Ngày 8-4, ông Abdul Majid Hakeem Ilahi - Đặc phái viên của Lãnh tụ Tối cao Iran tại Ấn Độ - khẳng định Iran sẽ tiếp tục thể hiện sức bền nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ.

“Iran sẽ mạnh mẽ hơn trước. Nếu họ quyết định nối lại hành động quân sự, chúng tôi sẽ đứng dậy một lần nữa” - ông Ilahi nói, theo hãng tin ANI.

Ông Ilahi nhấn mạnh rằng quyết định liên quan các bước đi tiếp theo tại eo biển Hormuz cuối cùng thuộc về chính Iran.

“Eo biển nằm trong tay Iran. Hiện đang có thỏa thuận ngừng bắn trong vài ngày. Chúng tôi hy vọng thỏa thuận này được duy trì, và Mỹ cùng Israel sẽ rút ra bài học, không tái khơi mào xung đột. Nếu hòa bình được giữ vững, tất cả sẽ hưởng lợi từ sự ổn định của eo biển Hormuz” - ông Ilahi nói thêm.

Vị đặc phái viên cũng tái khẳng định lập trường của Tehran, cho rằng Iran “không tìm kiếm cuộc chiến này và xem đó là xung đột bị áp đặt”.