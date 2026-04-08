Ông Netanyahu chính thức lên tiếng sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn 08/04/2026 11:02

(PLO)- Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu chính thức lên tiếng về việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, lưu ý không bao gồm Lebanon.

Bốn giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran, Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu ngày 8-4 ra tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận, theo tờ The Times of Israel.

“Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về việc tạm dừng các cuộc không kích vào Iran trong 2 tuần, với điều kiện Iran ngay lập tức mở các eo biển và chấm dứt mọi cuộc tấn công vào Mỹ, Israel và các nước trong khu vực” - Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

“Israel cũng ủng hộ nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo Iran không còn là mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và khủng bố đối với Mỹ, Israel, các nước Ả Rập láng giềng của Iran và thế giới” - tuyên bố tiếp tục.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

“Mỹ đã thông báo với Israel rằng họ cam kết đạt được các mục tiêu này trong các cuộc đàm phán sắp tới, các mục tiêu chung của Mỹ, Israel và các đồng minh khu vực của Israel” - tuyên bố nêu rõ.

Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh thỏa thuận này không bao gồm Lebanon, bất chấp các tuyên bố trái ngược của các nhà trung gian Pakistan.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được áp dụng “mọi nơi, gồm cả Lebanon”, theo hãng tin Al Jazeera.

Ông Sharif nhấn mạnh cả Mỹ và Iran đã thể hiện “trí tuệ và sự thấu hiểu đáng kinh ngạc” và luôn giữ lập trường xây dựng, thúc đẩy hòa bình và ổn định trong suốt quá trình hòa giải căng thẳng này.