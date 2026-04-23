Ukraine đặt cược ‘tất tay’ với robot mặt đất cho cuộc chiến với Nga 23/04/2026 09:00

Ukraine đang tăng tốc để tăng cường kho vũ khí robot chiến tranh, bao gồm mua hàng nghìn robot mới và thúc đẩy việc chuyển giao hoàn toàn hoạt động hậu cần tiền tuyến cho các hệ thống robot, theo tờ Bussiness Insider.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Mykhailo Fedorov đã công bố những thay đổi nhằm thúc đẩy sản xuất robot mặt đất, hay còn gọi là xe tự hành không người lái. Những phương tiện này đã giúp quân đội Ukraine vận chuyển trang thiết bị, rải mìn, sơ tán người bị thương và tấn công các vị trí của Nga.

Ông Fedorov cho biết do nhu cầu tăng cao, Ukraine sẽ đặt mua 25.000 robot mới trong nửa đầu năm nay, gấp đôi so với năm ngoái.

Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị súng máy trên robot mặt đất trong quá trình huấn luyện. Ảnh: AFP

Theo ông Fedorov, mục tiêu chính là để 100% hoạt động hậu cần tiền tuyến được thực hiện bởi các robot này. Điều đó sẽ giúp bảo vệ binh lính và phương tiện vận chuyển dễ bị tổn thương khi thực hiện các chuyến vận chuyển nguy hiểm.

Bộ trưởng Fedorov gọi robot là "một trong những lĩnh vực năng động nhất của công nghệ quốc phòng" và cho biết hơn 280 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực này tại Ukraine.

Ông Fedorov cho biết, trong khuôn khổ những nỗ lực mới, Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine đến nay đã ký kết 19 hợp đồng trị giá khoảng 250 triệu USD với các nhà sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết đã gặp gỡ các nhà sản xuất robot mặt đất để đẩy nhanh tiến độ cung ứng, và họ đã xác định những thách thức chính, bao gồm việc mở rộng quy mô sản xuất và tích hợp chúng vào các hoạt động tác chiến.

Đồng thời, ông Fedorov cho biết, Ukraine cũng đang tăng cường sản xuất các linh kiện và phụ kiện khác giúp robot mặt đất hoạt động hiệu quả, như vũ khí gắn vào chúng và các bộ phận cho phép chúng rà phá và gỡ mìn.

Ông Fedorov nói rằng ưu tiên của Ukraine là các hệ thống giá rẻ và hiệu quả. Các quốc gia đối tác đang theo dõi sự chuyển dịch này hướng tới vũ khí sản xuất hàng loạt, chi phí thấp thay vì số lượng nhỏ hơn các hệ thống tiên tiến.

Robot mặt đất đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine bởi vì, giống như máy bay không người lái, chúng thay thế binh lính trong những vai trò nguy hiểm. Điều này rất quan trọng đối với một lực lượng nhỏ như Ukraine, vốn không thể lãng phí nguồn nhân lực.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuần trước đã chia sẻ rằng lực lượng robot mặt đất của Ukraine đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trên tiền tuyến trong ba tháng qua, có nghĩa là "hơn 22.000 sinh mạng đã được cứu khi robot tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất thay vì binh lính”.

Ông Fedorov cũng tiết lộ sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng robot mặt đất trên chiến trường. Ông chia sẻ rằng hơn 9.000 nhiệm vụ đã được thực hiện với robot mặt đất trong tháng 3, cho thấy tầm quan trọng của những trang thiết bị này đối với các hoạt động của Ukraine.

Ông Robert Tollast - chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh - cho biết những tiến bộ mới ở Ukraine “sẽ làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu những robot này có phải là tương lai của chiến tranh hay không”, theo đài CNN.

Ông Tollast cho rằng robot mặt đất có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thực sự giữ vững lãnh thổ, ví von chúng giống như việc sử dụng xe tăng mà không có sự hỗ trợ của bộ binh. Nhưng hiện nay chúng “thường xuyên cứu sống binh lính trong các cuộc sơ tán thương vong, các nhiệm vụ tiếp tế nguy hiểm, rà phá bom mìn và ngày càng nhiều hơn trong chiến đấu”.