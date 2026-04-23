ICC bác kháng cáo yêu cầu hủy bỏ vụ kiện chống lại cựu Tổng thống Philippines Duterte 23/04/2026 05:28

(PLO)- Các thẩm phán phúc thẩm của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cho rằng yêu cầu của nhóm bào chữa về việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cựu Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte “không còn giá trị xem xét".

Ngày 22-4, các thẩm phán phúc thẩm đã phán quyết rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có thẩm quyền xét xử cựu Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte, bác bỏ yêu cầu hủy bỏ phiên tòa xét xử ông về vai trò trong cuộc chiến chống ma túy do ông phát động, theo hãng tin Reuters.

Hồi tháng 9 năm ngoái, các công tố viên của ICC đã cáo buộc cựu Tổng thống Duterte ba tội danh chống lại loài người, cáo buộc ông liên quan ít nhất 76 vụ giết người trong khuôn khổ cuộc chiến chống ma túy.

Các cáo buộc liên quan thời gian ông Duterte làm Thị trưởng TP Davao từ năm 2013 đến năm 2016 và sau đó là tổng thống cho đến tháng 3-2019, khi Philippines rút khỏi ICC.

Luật sư bào chữa của ông Duterte lập luận rằng ICC không có thẩm quyền xét xử các tội danh bị cáo buộc ở Philippines vì ​​quốc gia này không còn thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế Rome - văn bản thành lập ICC.

Bên công tố phản bác rằng các tội danh bị cáo buộc xảy ra khi Philippines vẫn còn là thành viên của ICC, do đó các thẩm phán có thể xét xử vụ án của ông Duterte.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu qua video tại phiên điều trần đầu tiên trước Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 14-3-2025. Ảnh: AFP

Trong phán quyết sơ thẩm hồi tháng 10-2025, phòng sơ thẩm của ICC đã đứng về phía bên công tố, phán quyết rằng cuộc điều tra đối với ông Duterte bắt đầu trước khi Philippines rút khỏi ICC.

Đến lượt mình, tòa phúc thẩm đã tiếp tục bác bỏ kháng cáo của nhóm bào chữa đối với phán quyết đó.

Tòa án "đã bác bỏ cả bốn lý do kháng cáo", theo Thẩm phán Luz del Carmen Ibanez Carranza.

"Sau khi bác bỏ toàn bộ kháng cáo, phòng phúc thẩm cho rằng yêu cầu của nhóm bào chữa về việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Duterte không còn giá trị xem xét - bà Carranza nói thêm.

Luật sư bào chữa Nicholas Kaufman của ông Duterte cho biết ông không ngạc nhiên trước phán quyết, vì vụ án Duterte là vụ án nổi bật duy nhất còn lại tại ICC.

Trong một thủ tục riêng biệt, các thẩm phán đang cân nhắc xem có nên xác nhận các cáo buộc chống lại ông Duterte hay không - bước cuối cùng trước khi xét xử. Nếu được tiến hành, đây sẽ là phiên tòa đầu tiên chống lại một cựu nguyên thủ quốc gia đến từ châu Á.

Tại các phiên điều trần hồi tháng 2, bên công tố cáo buộc ông Duterte phải chịu trách nhiệm về hàng ngàn cái chết trong cuộc chiến chống ma túy của ông.

Bên bào chữa cho rằng không có "bằng chứng rõ ràng" nào liên kết trực tiếp những lời lẽ gay gắt và những lời đe dọa của ông Duterte đối với người sử dụng ma túy với các vụ giết người thực tế.

Dù vậy, khả năng ông Duterte xuất hiện tại phiên xét xử là rất thấp. Tòa án đã chấp thuận cho ông không phải xuất hiện tại các phiên điều trần vào tháng 2, với lý do sức khoẻ tinh thần không ổn định.

Lần duy nhất cựu tổng thống Philippines xuất hiện kể từ khi bị bắt và chuyển đến The Hague là tại phiên điều trần ban đầu bằng hình thức trực tuyến. Ông Duterte không xuất hiện tại phiên đọc phán quyết hôm 22-4.