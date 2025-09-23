Cựu Tổng thống Duterte đối mặt 3 cáo buộc tại ICC 23/09/2025 08:37

(PLO)- Công tố viên ICC đã cáo buộc cựu Tổng thống Duterte phải chịu trách nhiệm về hàng chục vụ giết người được cho là đã xảy ra từ năm 2013 đến năm 2018 liên quan chiến dịch chống ma túy do ông phát động.

Các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 22-9 đã cáo buộc cựu Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte ba tội danh chống lại loài người, cáo buộc ông liên quan ít nhất 76 vụ giết người trong khuôn khổ "cuộc chiến chống ma túy" do ông phát động, theo hãng tin AFP.

Bản cáo trạng đề ngày 4-7 nhưng được công bố vào ngày 22-9 đã nêu rõ các cáo buộc chống lại vị cựu lãnh đạo 80 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại ICC ở The Hague.

Cáo buộc thứ nhất liên quan việc ông Duterte bị cho là đồng phạm trong 19 vụ giết người xảy ra từ năm 2013 đến 2016, khi ông Duterte còn là thị trưởng TP Davao.

Cáo buộc thứ hai liên quan 14 vụ giết người nhắm vào những “mục tiêu giá trị cao” trong giai đoạn 2016–2017, khi ông Duterte giữ chức tổng thống.

Cáo buộc thứ ba liên quan 43 vụ giết người trong các chiến dịch “thanh trừng” nhằm vào những người bị cho là người sử dụng hoặc buôn bán ma túy cấp thấp. Theo bản cáo trạng, các vụ việc này diễn ra trên khắp Philippines trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2018.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong phiên điều trần của ICC hồi tháng 3. Ảnh: Peter Dejong/EPA

"Vụ tấn công bao gồm hàng nghìn vụ giết người, được thực hiện liên tục trong suốt giai đoạn bị buộc tội" - các công tố viên ICC cho biết.

Các cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Duterte xuất phát từ chiến dịch kéo dài nhiều năm của ông chống lại những người sử dụng và buôn bán ma túy mà các nhóm nhân quyền cho rằng đã giết chết hàng nghìn người.

Các cáo buộc của công tố viên được đưa ra vào đêm trước phiên tòa dự kiến ​​của cựu Tổng thống Duterte tại ICC để nghe các cáo buộc chống lại ông. Tuy nhiên, phiên tòa đó đã bị hoãn lại để tòa án xem xét liệu ông Duterte có đủ sức khỏe để dự hay không.

Luật sư Nicholas Kaufman của cựu tổng thống Philippines cho biết thân chủ của ông không thể ra tòa "do suy giảm nhận thức ở nhiều lĩnh vực", đồng thời thúc giục ICC hoãn các phiên tòa vô thời hạn.

Cựu Tổng thống Duterte bị bắt tại Manila vào ngày 11-3, được đưa đến Hà Lan ngay đêm hôm đó và bị giam giữ tại khu giam giữ của ICC tại Nhà tù Scheveningen kể từ đó.

Tại phiên điều trần đầu tiên, ông Duterte được theo dõi qua video, trông có vẻ choáng váng và yếu ớt, gần như không nói được gì.