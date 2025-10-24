ICC bác khiếu nại về thẩm quyền trong vụ ông Duterte 24/10/2025 05:57

(PLO)- Các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) bác bỏ khiếu này về thẩm quyền xét xử của toà trong vụ án chống lại cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã bác bỏ phản đối về thẩm quyền xét xử của ICC trong vụ án chống lại cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và cho phép vụ án được tiếp tục, hãng Reuters dẫn một phán quyết của tòa được công bố ngày 23-10.

Ông Duterte, người giữ chức tổng thống Philippines từ năm 2016 đến 2022, bị bắt và đưa đến The Hague hồi tháng 3 liên quan đến các vụ giết người trong chiến dịch “chống ma túy” ở Philippines. ICC cho rằng chiến dịch của ông đã khiến hàng nghìn người bị cáo buộc buôn bán và sử dụng ma túy bị sát hại.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte theo dõi phiên tòa qua đường truyền video từ một trung tâm giam giữ hồi tháng 3. Ảnh: Peter Dejong/EPA

Ông Duterte và các luật sư của ông cho rằng việc ICC bắt ông là bất hợp pháp, đồng thời thách thức thẩm quyền của tòa với lý do ICC chỉ mở cuộc điều tra toàn diện về các tội ác ở Philippines sau khi nước này chính thức rút khỏi ICC, có hiệu lực từ năm 2019.

Phán quyết ngày 23-10 kết luận rằng việc rút khỏi ICC không ảnh hưởng đến các vấn đề “đã được tòa xem xét”.

Theo phía bào chữa cho ông Duterte, việc công tố viên của ICC chỉ mới tiến hành bước xem xét sơ bộ về tình hình ở Philippines - được công bố vài tuần trước khi Manila thông báo rút khỏi tòa - chưa đủ căn cứ để coi rằng các cáo buộc chống lại ông Duterte đã thuộc thẩm quyền xem xét của ICC.

Tuy nhiên, các thẩm phán cho rằng dù cuộc điều tra chính thức được tòa phê chuẩn chỉ bắt đầu từ năm 2021, thì bước xem xét sơ bộ của công tố viên trước đó đã đủ để xác định vụ việc này nằm trong phạm vi xử lý của ICC.

Phán quyết không đề cập đến kiến nghị khác của phía bào chữa nhằm đình chỉ vụ án với lý do ông Duterte, 80 tuổi, không đủ năng lực hầu tòa do bị suy giảm nhận thức.

Các thẩm phán đã chỉ định một hội đồng chuyên gia y tế, dự kiến sẽ nộp báo cáo về tình trạng sức khỏe của ông Duterte vào cuối tháng này.

Quyết định về việc sức khỏe của cựu Tổng thống Philippines sẽ ảnh hưởng thế nào đến quá trình xét xử dự kiến sẽ được đưa ra vào giữa tháng 11.