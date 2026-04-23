Chiến sự Nga - Ukraine 23-4: Ukraine bác tin Nga kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk; Điện Kremlin nói ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky ở Moscow ‘bất cứ lúc nào’ 23/04/2026 08:42

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Ukraine bác tin Nga kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk; Ukraine tổn thất 1.120 binh sĩ trong ngày; Tây Ban Nha sẽ gửi đạn dược và 100 xe bọc thép cho Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine bác tin Nga kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk

Ngày 22-4, người đứng đầu Cơ quan Quân sự tỉnh Luhansk- ông Oleksii Kharchenko đã bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng quân đội Nga hoàn toàn kiểm soát tỉnh Luhansk, nói rằng vẫn còn 14 khu định cư chưa bị Moscow kiểm soát, theo tờ Kyiv Independent.

Ngày 21-4, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga - ông Valery Gerasimov tuyên bố rằng lực lượng Nga đã “hoàn thành toàn bộ” việc kiểm soát tỉnh Luhansk.

Theo Kyiv Independent, hiện tại, Nga đang kiểm soát hầu hết khu vực này, bao gồm TP Luhansk. Tuy nhiên, một mảnh đất nhỏ ở biên giới phía tây của tỉnh Luhansk vẫn đang tranh chấp.

Trả lời Kyiv Independent ngày 22-4, ông Kharchenko cho biết một phần của tỉnh Luhansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev “đã không mất bất kỳ vùng đất nào ở đó trong một thời gian khá dài”.

Binh sĩ thuộc Trung tâm Mục đích Đặc biệt Omega của Ukraine. Ảnh: X

Theo ông Kharchenko, 14 khu định cư ở tỉnh Luhansk không nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Những khu vực này nằm giữa các cuộc giao tranh ác liệt, trong vùng xám hoặc vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

“Nga cần những chiến thắng quan trọng trên chiến trường trước ngày 9-5 (ngày lễ kỷ niệm Chiến thắng của Nga). Nhưng hiện tại không có chiến thắng nào như vậy. Đó là lý do tại sao họ đang cố gắng biến những ảo tưởng thành hiện thực” - ông Kharchenko nói.

Ông Kharchenko nói thêm rằng quân đội Ukraine đang đóng quân ở khu vực Novoyehorivka và Hrekivka.

Ông Oleksandr Borodin, người phát ngôn của Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine, cũng cho biết trong một bình luận với hãng Interfax Ukraine vào ngày 21-4 rằng các khu vực Novoyehorivka và Hrekivka, cùng với làng Nadiia, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

“Do đó, những tuyên bố của Nga là không đúng sự thật” - ông Borodin nói.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky ở Moscow

Ngày 22-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky nhưng các cuộc đàm phán này cần phải hướng đến kết quả và được tổ chức ở giai đoạn hoàn tất các thỏa thuận, theo hãng thông tấn TASS.

“Mục đích của cuộc gặp mới là điều quan trọng. Tại sao lại tổ chức cuộc gặp? Ông Putin nói ông sẵn sàng gặp ở Moscow bất cứ lúc nào. Một cuộc gặp có mục đích mới là điều quan trọng. Một cuộc gặp có kết quả mới là điều quan trọng, và nó chỉ có thể được tổ chức để hoàn tất các thỏa thuận” - ông Peskov nói.

“Trước hết, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quan trọng nhất là ý chí chính trị từ phía chính quyền Kiev” - người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Cùng ngày, ông Zelensky kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ba bên Nga-Mỹ-Ukraine.

Ông Zelensky đã nhiều lần bác bỏ việc tổ chức đàm phán hòa bình tại Moscow.

“Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào, vào bất kỳ thời điểm nào” - ông Zelensky nói hôm 22-4.

“Chúng tôi không ngại gặp nhau bất cứ lúc nào, ở bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ Nga và Belarus - chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này một lần nữa. Tôi tin tưởng rằng cuộc họp ba bên sẽ được nối lại” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ukraine tổn thất 1.120 binh sĩ trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông và cảng biển cũng như các khu vực triển khai của quân đội Ukraine trong ngày 22-4, theo TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.120 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Cụ thể, Kiev đã tổn thất hơn 200 binh sĩ và một xe bọc thép chở quân trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc; khoảng 200 binh sĩ và 2 xe bọc thép chở quân do Mỹ sản xuất trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây; và khoảng 135 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh và hai xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Ukraine cũng mất hơn 325 binh sĩ và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm; khoảng 230 binh sĩ và 2 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía phía Đông; và khoảng 30 binh sĩ cùng một hệ thống phóng rocket đa nòng Grad trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 368 UAV và 3 quả pháo phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine trong 24 giờ qua.

Hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã phá hủy 1 xuồng không người lái của hải quân Ukraine ở vùng biển Biển Đen trong ngày qua.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tây Ban Nha sẽ gửi đạn dược và 100 xe bọc thép cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 22-4. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Ngày 22-4, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles thông báo trong chuyến thăm Ukraine rằng Tây Ban Nha sẽ gửi 100 xe bọc thép VAMTAC và một lượng đạn pháo 155mm cho Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine, theo Kyiv Independent.

“Sự hợp tác này là minh chứng cho cam kết của đất nước chúng tôi trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ, tự do và một nền hòa bình công bằng và lâu dài” - bà Robles nói

Bà Robles đã đến Kiev vào ngày 22-4 để tái khẳng định sự ủng hộ liên tục của Tây Ban Nha dành cho Ukraine. Nữ bộ trưởng đã gặp Tổng thống Zelensky để thảo luận về việc hợp tác sản xuất quốc phòng và nói chuyện với các thành viên của Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine.

Trong chuyến thăm, bà Robles tuyên bố rằng Tây Ban Nha sẽ gửi cho Lực lượng Biên phòng “một số lượng đáng kể” xe bọc thép chiến thuật. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng Lực lượng Biên phòng sẽ nhận được 100 xe bọc thép VAMTAC vào năm 2026.

Các lô hàng đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến vào tháng 5, bao gồm các lô hàng đạn pháo 155 mm.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các phương tiện địa hình VAMTAC có thể di chuyển quãng đường dài, thay đổi vị trí nhanh chóng và đạt tốc độ 135km/giờ. Lực lượng Ukraine sử dụng các phương tiện này để lắp đặt và vận hành tên lửa phòng không Rapid Ranger.