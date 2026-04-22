Ông Putin: Nga biết xung đột Ukraine sẽ kết thúc như thế nào 22/04/2026 06:04

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow đã biết trước kết cục của xung đột Ukraine và rằng Kiev đang tính cách xử lý tình hình một khi Nga giành chiến thắng.

Ngày 21-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc gặp với đại diện các chính quyền địa phương Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Trong cuộc gặp, ông Evgeny Chintsov - người đứng đầu cơ quan lập pháp TP Nizhny Novgorod - nhấn mạnh rằng 'không ai, kể cả đối phương' có thể nghi ngờ về một chiến thắng cuối cùng dành cho Moscow trong cuộc xung đột với Kiev.

Đáp lại phát biểu của ông Chintsov, ông Putin bày tỏ sự đồng tình, song cũng tỏ ra thận trọng trước việc vội vã đưa ra những tuyên bố quá táo bạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Hành động quân sự luôn là một vấn đề hết sức phức tạp và nguy hiểm. Chúng tôi biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc ra sao, nhưng sẽ không đưa ra tuyên bố công khai, mà chỉ tập trung thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Nga sẽ đạt được toàn bộ các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Putin tuyên bố.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, Ukraine đã bắt đầu tính đến việc lãnh đạo nước này sẽ phải xử lý, hợp thức hóa tình hình ra sao khi Nga giành chiến thắng.

“Họ chỉ đang nghĩ cách xử lý, hợp thức hóa mọi thứ” - ông Putin nói.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Moscow đã vạch ra các mục tiêu cốt lõi thông qua chiến dịch tại Ukraine và khẳng định lập trường này vẫn không thay đổi cho đến nay, theo đài RT.

Các mục tiêu đó bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc Ukraine, bảo vệ người nói tiếng Nga, cũng như đảm bảo tình trạng trung lập của Kiev. Các mục tiêu bổ sung phát sinh sau này còn bao gồm việc công nhận các khu vực trước đây thuộc Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga.

Vấn đề lãnh thổ dường như đã trở thành trở ngại chính trong các cuộc đàm phán, bởi Kiev liên tục từ chối rút quân khỏi các khu vực ở vùng Donbass (miền đông Ukraine) mà họ vẫn đang kiểm soát.