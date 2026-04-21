Axios: Lãnh tụ tối cao Iran bật đèn xanh đàm phán với Mỹ

(PLO)- Trang tin Axios ngày 21-4 dẫn nguồn tin rằng Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei đã chấp thuận để các nhà đàm phán Iran đến Pakistan cho vòng đàm phán thứ hai với Mỹ.

Theo Axios, Nhà Trắng đã chờ đợi suốt cả ngày 20-4 để nhận tín hiệu từ Iran về việc nước này sẽ cử đoàn đàm phán tới thủ đô Islamabad, Pakistan.

Nguồn tin nói rằng Iran trì hoãn phản hồi do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Tehran không nên tham gia đàm phán nếu Mỹ chưa chấm dứt phong tỏa trên biển.

Nguồn tin nói với Axios rằng ông Khamenei đã bật đèn xanh vào tối 20-4.

Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã thúc giục mạnh mẽ Iran tham gia đàm phán.

Chính phủ và truyền thông nhà nước Iran chưa lên tiếng liên quan thông tin của Axios.

Về phía Tehran, kênh Al Jazeera chiều 21-4 cho biết đã trao đổi với các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao cũng như Quốc hội Iran và tất cả đều cho biết Iran chưa cử phái đoàn nào tới Islamabad.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf hiện vẫn ở Iran. Ngoại trưởng Abbas Araghchi và cấp phó của ông cũng vậy.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết không có bất kỳ ai - kể cả dưới dạng nhóm kỹ thuật hay bất kỳ nhóm nào khác - được cử tới Islamabad. Vì vậy, việc Iran có tham gia hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Về phía Mỹ, theo Axios, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ lên đường tới Islamabad vào sáng 21-4 (giờ Mỹ).

Các nguồn tin nói với đài CNN rằng cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 22-4 tại Islamabad, nhưng cũng lưu ý rằng tình hình vẫn còn biến động.

Trong số các quan chức Mỹ dự kiến đến Pakistan có Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.