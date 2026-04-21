Ông Trump cảnh báo nối lại ném bom Iran; Giá dầu giảm nhẹ trước khả năng Mỹ - Iran đàm phán 21/04/2026 20:44

(PLO)- Ông Trump nói quân đội Mỹ “sẵn sàng” hành động nếu không thể đạt được thỏa thuận với Iran; Phái đoàn Iran vẫn chưa đến Pakistan trong lúc có tin phía Mỹ đã khởi hành; Nhiều nước thành viên thúc đẩy EU đình chỉ hiệp định với Israel.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến khó lường khi triển vọng về vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran vẫn còn mơ hồ.

Ông Trump: Sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu không thể đạt được thỏa thuận

Ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông dự kiến sẽ tiếp tục cho quân đội ném bom Iran nếu Mỹ không thể đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn trước hạn chót vào tối 22-4 (giờ Mỹ), theo đài CNN.

“Tôi dự đoán sẽ tiến hành ném bom vì tôi nghĩ đó là cách tiếp cận tốt hơn khi bước vào đàm phán” - ông Trump nói với đài CNBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Ý tôi là quân đội đã sẵn sàng hành động” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cho biết khả năng ông gia hạn thời hạn ngừng bắn quá tối 22-4 là “rất khó xảy ra”.

“Iran có thể đạt được vị thế rất tốt nếu họ đạt được thỏa thuận” - ông Trump nói, cho rằng các quan chức Iran “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc đàm phán.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin rằng Phó Tổng thống JD Vance và các quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến sẽ tới Pakistan trong ngày 21-4 để tham gia vòng đàm phán thứ hai với Iran.

Các nguồn tin nói với CNN rằng cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 22-4 tại Islamabad, nhưng cũng lưu ý rằng tình hình vẫn còn biến động.

Trong số các quan chức Mỹ dự kiến đến Pakistan có Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Về phía Tehran, kênh Al Jazeera chiều 21-4 cho biết đã trao đổi với các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao cũng như Quốc hội Iran và tất cả đều cho biết Iran chưa cử phái đoàn nào tới Islamabad.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf hiện vẫn ở Iran. Ngoại trưởng Abbas Araghchi và cấp phó của ông cũng vậy.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết không có bất kỳ ai - kể cả dưới dạng nhóm kỹ thuật hay bất kỳ nhóm nào khác - được cử tới Islamabad. Vì vậy, việc Iran có tham gia hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Trước đó, ngày 20-4, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf nói rằng Iran sẽ không tiến hành đàm phán trong bối cảnh bị “đe dọa”.

Ngày 21-4, Chánh án Iran - ông Gholamhossein Mohseni Ejei nói rằng Tehran phải “duy trì trạng thái sẵn sàng 100%” trong trường hợp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới, theo hãng tin Fars.

Ông Ejei cho rằng có “khả năng cao” sẽ xảy ra thêm các cuộc tấn công, đồng thời nói rằng Mỹ vẫn chưa đạt được mục tiêu chiến tranh, dù đã loại bỏ nhiều quan chức cấp cao của Iran.

Ông Ejei cho biết Iran sẽ đáp trả việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman, gọi đây là hành động “vi phạm” lệnh ngừng bắn.

“Lệnh phong tỏa hải quân mà (Mỹ) đang đề cập rõ ràng là một sự vi phạm, và Cộng hòa Hồi giáo chắc chắn sẽ đáp trả” - ông nói.

Nhiều nước thành viên thúc đẩy EU đình chỉ hiệp định với Israel

Ngày 21-4, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói rằng Tây Ban Nha, Slovenia và Ireland đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) thảo luận việc đình chỉ hiệp định liên kết với Israel, theo Al Jazeera.

Phát biểu trước cuộc họp các ngoại trưởng EU, ông Albares cho biết ba quốc gia này đã gửi một bức thư chung tới Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas, kêu gọi bà “khẩn trương xem xét lại phản ứng của EU” và yêu cầu hành động trước tình hình tại Lebanon cũng như một đạo luật mới được Israel thông qua. Đạo luật mới quy định áp dụng án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với người Palestine bị kết án tại các tòa án quân sự Israel.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp này, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cho rằng cách hành xử của Israel tại Lebanon là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và kêu gọi ít nhất đình chỉ một phần Hiệp định Liên kết giữa EU và Israel.

“Chúng ta phải kiên quyết lên án các cuộc tấn công ban đầu của Hezbollah, những hành động nhằm thể hiện sự ủng hộ với Iran đã kéo Lebanon vào một cuộc chiến mà nước này không mong muốn. Cũng như phản ứng quá mức và mang tính bừa bãi của Israel” - ông Prevot nói.

Ông Prevot cho biết Bỉ “nhận thức rõ rằng việc đình chỉ hoàn toàn có lẽ khó đạt được do lập trường khác nhau của các quốc gia châu Âu”, nhưng nhấn mạnh đình chỉ một phần vẫn là quan điểm của Bỉ.

Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Trong ngày, hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin về nhiều cuộc tấn công của Israel ở miền nam Lebanon trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực.

Theo đó, lực lượng Israel đã bắn pháo gần thị trấn Kunin, thuộc khu vực Bint Jbeil. NNA cũng cho biết có hàng loạt vụ phá hủy do Israel tiến hành trên khắp miền nam, nhắm vào nhà ở, công trình và các cơ sở hạ tầng khác.

Giá dầu giảm nhẹ trước khả năng Mỹ - Iran đàm phán

Lực lượng an ninh hướng dẫn người dân đi theo các tuyến đường thay thế tại một chốt kiểm soát gần khách sạn Serena thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 21-4 trước thềm các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ-Iran. Ảnh: AFP

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21-4, phản ánh kỳ vọng thận trọng về một vòng đàm phán mới giữa Mỹ-Iran, theo CNN.

Giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, giảm 0,4% xuống còn 95,1 USD/thùng. Giá dầu WTI, chuẩn của Mỹ, giảm 0,6% xuống còn 86,9 USD/thùng.

“Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran” - ông Mohit Kumar, nhà kinh tế tại ngân hàng đầu tư Jefferies, nhận định.

“Chúng tôi cho rằng việc đạt được một dạng thỏa thuận nào đó là lợi ích của cả hai bên” - ông Kumar nói thêm, nhưng cũng lưu ý rằng thỏa thuận này khó có thể “hoàn hảo hoặc mang lại giải pháp lâu dài cho khu vực”.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, trong đó chỉ số KOSPI của Hàn Quốc có lúc tăng tới 2,72%.

Các chỉ số chính tại châu Âu tăng nhẹ trong phiên giao dịch buổi sáng. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cho thấy thị trường có thể mở cửa tăng nhẹ.