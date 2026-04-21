Chiến sự Nga - Ukraine 21-4: Cố vấn cấp cao Bộ Quốc phòng Ukraine bị tấn công bằng UAV; Ông Zelensky nói Belarus xây trận địa pháo gần biên giới Ukraine; Hai đặc phái viên Mỹ Kushner và Witkoff sắp sang Kiev 21/04/2026 07:53

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Kiev chặn nỗ lực tiến công của Nga ở Kharkiv; Nhiều tỉnh thành Ukraine trúng không kích, 6 người chết; Ông Zelensky nói Belarus xây dựng đường mới và trận địa pháo gần biên giới Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi hai bên gia tăng cường độ không kích.

Ông Zelensky nghi ngờ đàm phán hoà bình Nga-Ukraine

Ngày 20-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ nghi ngờ về các cuộc đàm phán hòa bình với Nga khi các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow nhiều lần nhưng chưa đến Kiev.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh có thông tin rằng hai đặc phái viên Mỹ sắp đến Ukraine để thảo thuận về đàm phán hòa bình Nga-Ukraine.

“Tôi cho rằng chuyến đi của họ là cần thiết cho họ, không phải cho chúng tôi... Việc đến Moscow mà không đến Kiev là thiếu tôn trọng, đơn giản là thiếu tôn trọng. Tôi hiểu vấn đề hậu cần rất phức tạp... Nếu họ không muốn, chúng ta có thể gặp ở các quốc gia khác” - ông Zelensky nói với kênh ICTV.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Hai ông Kushner và Witkoff đã nhiều lần bay tới Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó có chuyến thăm ngày 22-1. Hai đặc phái viên này trước đó đã gặp các quan chức Ukraine nhưng vẫn chưa đến Kiev.

Hai đặc phái viên Mỹ được kỳ vọng sẽ thăm Kiev trong tháng 4, nhưng ông Zelensky tỏ ra nghi ngờ về hình thức đàm phán. Ông Zelensky nói rằng “khó có thể nói” liệu sắp tới sẽ có cuộc gặp tại thủ đô Ukraine hay diễn ra ở một địa điểm khác với sự tham gia của cả ba phái đoàn đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine.

“Chúng ta không nên biến việc ông Jared và ông Witkoff đến đây thành một sự kiện đặc biệt, bởi trước hết chúng tôi vẫn đang liên lạc với họ” - ông Zelensky nói thêm.

“Họ liên lạc (với chúng tôi) qua điện thoại và chính qua điện thoại họ bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi và đàm phán” - theo tổng thống Ukraine.

Một phái đoàn Mỹ do hai ông Witkoff và Kushner dẫn đầu đã gặp các quan chức Ukraine tại Mỹ ngày 22-3 nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky cho biết cách nhanh nhất để chấm dứt cuộc chiến của Nga là ngừng giao tranh dọc theo đường tiếp xúc hiện tại, nhưng Moscow hiện không sẵn sàng làm điều đó.

Mỹ và Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Cố vấn cấp cao của Bộ Quốc phòng Ukraine bị tấn công bằng UAV

. Chuyên gia liên lạc quân sự kiêm cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Serhii Beskrestnov bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà ông cho biết là có chủ đích của Nga nhằm vào ngôi nhà của ông ở khu vực ngoại ô Kiev vào ngày 20-4, theo tờ Kyiv Independent.

Bốn UAV loại Shahed sử dụng động cơ phản lực đã nhắm vào nhà của Beskrestnov tại tỉnh Kiev, ông Beskrestnov cho biết trên Facebook ngày 20-4.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy đối phương tìm cách loại bỏ một người bằng UAV loại Shahed theo cách có chủ đích như vậy” - ông Beskrestnov nói trên truyền hình quốc gia.

Trước đó, giới chức tỉnh Kiev cho biết một người đàn ông 51 tuổi đã bị thương trong một vụ tấn công UAV và đang trong tình trạng ổn định.

Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 2 UAV bằng tên lửa đánh chặn, nhưng 2 chiếc còn lại đã tiếp cận vùng ven Kiev, theo ông Beskrestnov. Ông cũng nói thêm rằng ngôi nhà và các xe của ông đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Vị cố vấn cũng cho biết đã có xác nhận rằng các UAV này được điều khiển từ Nga.

Được biết đến nhiều hơn với biệt danh “Flash”, ông Beskrestnov là chủ kênh Telegram nổi tiếng “Serhii Flash: Everything About Technology”, nơi ông viết về các diễn biến mới quan trọng trong lĩnh vực UAV, liên lạc, tác chiến điện tử và các công nghệ khác được cả hai bên sử dụng trên chiến trường.

Tháng 1, ông Beskrestnov được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, chuyên về các vấn đề công nghệ.

. Chính quyền các địa phương Ukraine đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng và 26 người bị thương trên khắp Ukraine trong ngày 20-4.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phóng 142 UAV nhằm vào Ukraine trong đêm, trong đó 113 chiếc đã bị bắn hạ hoặc gây nhiễu.

Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công của Nga khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết có tổng cộng 9 người bị thương tại tỉnh này khi lực lượng Nga tấn công 20 khu dân cư, bao gồm trung tâm hậu cần Izium.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 6 người bị thương, trong đó 5 người ở huyện Nikopol, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha.

Tại các khu vực giáp biên giới thuộc tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine, 3 người bị thương trong 3 vụ tấn công UAV riêng rẽ, theo giới chức địa phương.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga nhắm vào hạ tầng giao thông và sân bay của quân đội Ukraine

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga ngày 20-4 đã tấn công vào khu vực công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng giao thông và sân bay của quân đội Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.205 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Cụ thể, Ukraine đã tổn thất hơn 195 binh sĩ, một xe tăng và một xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc; khoảng 210 binh sĩ và 3 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây và hơn 205 binh sĩ và 2 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Kiev cũng mất hơn 315 binh sĩ và 6 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm; khoảng 230 binh sĩ và một xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông; và hơn 50 binh sĩ cùng 2 khẩu pháo dã chiến trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 274 UAV và 4 quả bom thông minh của Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) cáo buộc rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng khoảng 60 UAV trong ngày qua.

Tỉnh trưởng tỉnh Krasnodar (Nga) - ông Veniamin Kondratyev ngày 20-4 nói rằng có một người thiệt mạng và một người bị thương sau cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào TP cảng Tuapse ở miền nam Nga.

Vị tỉnh trưởng nói thêm rằng một vụ cháy đã xảy ra tại cảng biển ở Tuapse sau vụ tấn công bằng UAV và mảnh vỡ của UAV cũng làm vỡ cửa kính của các tòa nhà gần đó, bao gồm một trường học, nhà trẻ và bảo tàng, cũng như các cơ sở khác.

. Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.