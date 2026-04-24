Rộ tin Mỹ lên kịch bản tấn công Iran tại eo biển Hormuz nếu ngừng bắn đổ vỡ 24/04/2026 13:58

(PLO)- Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang lên kịch bản tấn công lực lượng Iran ở eo biển Hormuz nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên đổ vỡ.

Đài CNN ngày 23-4 dẫn nhiều nguồn thạo tin (không tiết lộ danh tính) cho biết quân đội Mỹ đang xây dựng các phương án tác chiến mới nhằm vào năng lực của Iran tại eo biển Hormuz.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo đề nghị của các bên trung gian từ Pakistan, cho rằng Tehran cần thêm thời gian để xây dựng đề xuất chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.

Theo CNN, Lầu Năm Góc đang xem xét nhiều kịch bản tấn công, trong đó có phương án nhắm vào các mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz, khu vực phía nam vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Các nguồn tin cho biết các đòn tấn công sẽ tập trung vào những năng lực giúp Iran duy trì khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm đội tàu tấn công tốc độ cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các tàu rải thủy lôi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Dù quân đội Mỹ đã nhắm vào lực lượng hải quân Iran, phần lớn các đợt không kích trong tháng đầu tiên lại tập trung vào những mục tiêu nằm xa eo biển. Các kế hoạch mới được cho là hướng tới một chiến dịch không kích tập trung hơn quanh các tuyến đường thủy chiến lược.

CNN trước đó đưa tin rằng phần lớn tên lửa phòng thủ ven biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, Tehran sở hữu nhiều tàu nhỏ có thể được sử dụng làm bệ phóng tấn công các tàu thuyền, khiến nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển trở nên phức tạp hơn.

Nhiều nguồn tin nhận định với CNN rằng các cuộc không kích quanh khu vực eo biển, nếu tiến hành riêng lẻ, khó có thể ngay lập tức khôi phục hoạt động lưu thông tại tuyến hàng hải này.

Một phương án khác được các quan chức quân sự đề xuất là nhằm vào các lãnh đạo quân sự Iran mà Mỹ cho là đang cản trở tiến trình đàm phán. Nguồn tin cho biết trong số này có ông Ahmad Vahidi, người đang giữ cương vị Tổng tư lệnh IRGC.

Các nguồn tin cho biết rằng nếu được triển khai, các đợt không kích mới của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhắm vào những năng lực quân sự còn lại của Iran, bao gồm tên lửa, bệ phóng và các cơ sở sản xuất chưa bị phá hủy trong làn sóng tấn công ban đầu, hoặc đã được di chuyển tới các vị trí chiến lược mới kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo CNN, dù tỏ ra thận trọng với việc nối lại chiến sự và ưu tiên giải pháp ngoại giao, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự khi cần thiết. Nhiều nguồn tin cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn không phải là vô thời hạn, và quân đội Mỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Khi được hỏi về kế hoạch lựa chọn mục tiêu, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận chi tiết với lý do an ninh tác chiến, nhưng nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn đang cung cấp cho Tổng thống các phương án và “mọi lựa chọn đều được đặt trên bàn”.

Chính phủ Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.