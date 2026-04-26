Ông Trump và thủ tướng Anh điện đàm về eo biển Hormuz; Ngoại trưởng Iran chuẩn bị sang Nga 26/04/2026 21:02

(PLO)- Ông Starmer, ông Trump bàn "nhu cầu cấp bách" liên quan eo biển Hormuz; Ngoại trưởng Iran quay lại Pakistan trước khi tới Nga; Ông Netanyahu nói Hezbollah đang phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn Israel-Lebanon.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ngoại trưởng Iran trở lại Pakistan, thúc đẩy nỗ lực ngoại giao khu vực

Ngày 26-4, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đã rời thủ đô Muscat (Oman) và đang trên đường trở lại thủ đô Islamabad (Pakistan), trong khuôn khổ chuyến công du nhằm tăng cường các nỗ lực ngoại giao với các đối tác trong khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, máy bay chở ông Araghchi dự kiến hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan ở ngoại ô thủ đô Pakistan trong khoảng tối 26-4 (giờ địa phương), theo hãng tin Al Jazeera.

Theo hãng thông tấn IRNA, một phần phái đoàn tháp tùng ông Araghchi trong chuyến thăm Islamabad trước đó đã trở về Tehran để tham vấn và nhận chỉ đạo liên quan các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Phái đoàn này sẽ trở lại với Ngoại trưởng tại Islamabad vào tối 26-4.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) hội kiến Quốc vương Oman Haitham bin Tariq tại Muscat, Oman ngày 26-4. Ảnh: VCG

Trong chuyến thăm trước đó tới Pakistan, ông Araghchi đã có các cuộc gặp với Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ishaq Dar và Thủ tướng Shehbaz Sharif.

Các cuộc trao đổi tập trung vào quan hệ song phương cũng như những diễn biến an ninh, chính trị trong khu vực.

Sau chặng dừng ngắn tại Pakistan, Ngoại trưởng Iran dự kiến sẽ tiếp tục lên đường tới Moscow.

Al Jazeera dẫn lời các quan chức Pakistan cho biết việc ông Araghchi trở lại Islamabad là một phần của tiến trình đàm phán, chứ không phải dấu hiệu cho thấy các cuộc thương lượng đổ vỡ. Nói cách khác, đây được xem là sự tiếp nối của một quá trình ngoại giao thận trọng và phức tạp.

Diễn biến này được xem là tín hiệu tích cực. Giới chức Pakistan kỳ vọng các bước đi tiếp theo sẽ giúp tiến trình đàm phán đạt được những tiến triển từng bước và tiếp tục được thúc đẩy.

Trước đó, ông Araghchi đã hội kiến Quốc vương Oman - ông Haitham bin Tariq trong chuyến thăm thủ đô Muscat, tập trung thảo luận về tình hình xung đột và các nỗ lực ngoại giao tại khu vực.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi bày tỏ đánh giá cao “cách tiếp cận có trách nhiệm” của Oman trong việc ủng hộ các tiến trình ngoại giao, đồng thời ghi nhận lập trường thận trọng của nước này trước cuộc chiến mà ông mô tả là do Mỹ và Israel áp đặt lên Iran.

Về phía Oman, Quốc vương Haitham bin Tariq bày tỏ hy vọng cuộc chiến sẽ “sớm chấm dứt một cách dứt điểm”, qua đó khôi phục ổn định và an ninh cho khu vực. Ông cũng khẳng định Oman sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu này.

Ngay trước khi quay lại Islamabad, Ngoại trưởng Araghchi cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Ông Araghchi cho biết hai bên đã thảo luận về “những diễn biến liên quan đến lệnh ngừng bắn và các thách thức trong việc củng cố thỏa thuận này”, đồng thời cập nhật cho phía Qatar về “các nỗ lực ngoại giao của Cộng hòa Hồi giáo nhằm chấm dứt chiến sự và hạ nhiệt căng thẳng”.

Ông Starmer, ông Trump bàn “nhu cầu cấp bách” liên quan eo biển Hormuz

Ngày 26-4, người phát ngôn Phủ Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về “nhu cầu cấp bách” nhằm khôi phục hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz, đài France 24 đưa tin.

Không rõ cuộc điện đàm diễn ra cụ thể khi nào.

Eo biển Hormuz. Ảnh: MARINE TRAFFIC

Người phát ngôn Phủ Thủ tướng Anh cho biết rằng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm nối lại lưu thông hàng hải tại khu vực chiến lược này, trong bối cảnh những gián đoạn hiện nay có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu cũng như chi phí sinh hoạt của người dân tại Anh và trên thế giới.

“Các nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhu cầu cấp thiết phải khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, xét đến những tác động lớn đối với kinh tế toàn cầu và chi phí sinh hoạt” - người phát ngôn nêu rõ.

Cũng theo tuyên bố, Thủ tướng Starmer đã cập nhật với Tổng thống Trump về tiến triển mới nhất của sáng kiến chung giữa ông và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải tại khu vực.

Ông Netanyahu nói Hezbollah đang phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn Israel-Lebanon

Phát biểu trong cuộc họp nội các thường kỳ ngày 26-4, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nhấn mạnh: “Cần phải hiểu rằng những vi phạm của Hezbollah, trên thực tế, đang làm đổ vỡ lệnh ngừng bắn”.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah bác bỏ các cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn, gọi đây là những nhận định “vô nghĩa”. Nhóm này cho rằng chính Israel mới là bên phá vỡ thỏa thuận khi tiếp tục tiến hành không kích và duy trì hiện diện quân sự trên lãnh thổ Lebanon.

Hezbollah khẳng định các cuộc tấn công của họ chỉ mang tính đáp trả nhằm vào những hành động vi phạm từ phía Israel.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, tình hình tại miền nam Lebanon vẫn diễn biến căng thẳng khi Tel Aviv và lực lượng Hezbollah tiếp tục các hoạt động quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang.

Ngày 26-4, quân đội Israel đã phát đi cảnh báo sơ tán bắt buộc đối với 7 ngôi làng nằm ở phía bắc sông Litani, miền Nam Lebanon, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động mạnh tay trước những gì họ cáo buộc là vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Hezbollah.

Phần mình, Hezbollah ngày 26-4 khẳng định đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một nhóm binh sĩ Israel tại thị trấn Taybeh ở miền nam Lebanon, gây thương vong.

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA, các cuộc không kích của Israel trong ngày 25-4 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng tại miền nam Lebanon. Bộ Y tế Lebanon cho biết thêm rằng có 24 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em.