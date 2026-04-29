Nga giúp chính quyền Mali chặn âm mưu đảo chính của quân nổi dậy 29/04/2026 06:01

(PLO)- Chính quyền Mali đã cảm ơn Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga vì đã đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn kế hoạch đảo chính.

Thủ tướng Mali - ông Abdoulaye Maiga cho biết các cuộc tấn công phối hợp gần đây do lực lượng nổi dậy tiến hành nhằm mục đích chiếm đoạt quyền lực và gây bất ổn cho các thể chế của đất nước, đài RT đưa tin ngày 28-4.

Cuối tuần qua, Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) - một nhóm nổi dậy do người Tuareg điều hành - đã phối hợp với tổ chức Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), có liên hệ với Al-Qaeda, tiến hành các cuộc tấn công đồng thời trên khắp Mali.

Bộ trưởng Quốc phòng Mali - Tướng Sadio Camara đã thiệt mạng sau khi một kẻ tấn công đã thực hiện một vụ đánh bom xe tự sát nhằm vào nhà riêng của ông Camara.

Phát biểu trước phóng viên ngày 27-4 - ngày đầu tiên quốc tang tưởng niệm Tướng Camara, Thủ tướng Maiga lên án bạo lực là một âm mưu nhằm phá hoại tiến trình chuyển đổi chính trị của Mali.

“Rõ ràng là chỉ có sự hậu thuẫn của các thế lực tài trợ mới cho phép những hành động hèn hạ và man rợ này xảy ra” - ông Maiga nói, thêm rằng những kẻ tấn công tìm cách “gieo rắc nỗi sợ hãi và nghi ngờ… phá vỡ sự đoàn kết quốc gia” và “làm suy yếu quyết tâm của chúng tôi".

Ông Maiga tuyên bố Mali sẽ tiếp tục cuộc chiến “cho đến khi xóa sổ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố” trong khu vực.

Cảnh quan thủ đô Bamako (Mali) với sông Niger ở phía sau. Ảnh: Mark Fischer/ Flickr

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-4 cũng mô tả vụ tấn công là một âm mưu đảo chính của JNIM và FLA nhằm vào chính phủ quân sự Mali.

Quân đoàn châu Phi - một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga đóng tại Mali - cho biết họ đã cung cấp hỗ trợ trên không, giúp lực lượng Mali ngăn chặn lực lượng nổi dậy chiếm giữ các địa điểm trọng yếu, bao gồm phủ tổng thống ở thủ đô Bamako.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm nổi dậy này có khoảng 12.000 chiến binh, và cáo buộc rằng "việc huấn luyện của họ được thực hiện với sự tham gia của các huấn luyện viên lính đánh thuê người Ukraine và châu Âu".

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay trong khi đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy ở Mali, Quân đoàn châu Phi đã sử dụng tất cả các loại vũ khí, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo binh, súng cối và hệ thống tên lửa phóng loạt, và liên tục tham gia vào các cuộc giao tranh tầm gần.

Lực lượng vũ trang Mali và Quân đoàn châu Phi của Nga đã rời căn cứ ở Kidal sau quyết định của chính phủ Mali, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Fousseynou Ouattara - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Mali - nói với hãng thông tấn TASS rằng Quân đoàn Châu Phi đã đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn kế hoạch lật đổ chính phủ Mali trong một cuộc đảo chính bất thành.

"Tôi không có lời nào để diễn tả hành động của các binh sĩ Quân đoàn Châu Phi. Sự tham gia của họ trong việc ngăn chặn âm mưu độc ác nhằm lật đổ lãnh đạo chuyển tiếp của Mali là vô cùng quan trọng" - ông Ouattara nhấn mạnh.