Ukraine tập kích lớn nhà máy lọc dầu Nga, Moscow sơ tán khẩn, ông Putin lên tiếng 29/04/2026 05:37

(PLO)- Ukraine tấn công nhà máy dầu Tuapse, gây cháy lớn, trong khi Nga cảnh báo tác động môi trường và năng lượng toàn cầu.

Ngày 28-4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) của Kiev đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thị trấn Tuapse (vùng Krasnodar, miền nam nước Nga) trong đêm, theo tờ Kyiv Independent.

“Cơ sở này tham gia cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga hoạt động trên lãnh thổ Ukraine” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trên Facebook, đồng thời nói thêm rằng vụ tấn công đã gây hỏa hoạn và mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Các đoạn video do người dân địa phương chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cột khói lớn bốc cao từ nhà máy lọc dầu, kèm theo hiện tượng mưa để lại lớp màng đen trên bề mặt và những vũng nước sẫm màu.

Ảnh vệ tinh của Vantor cho thấy nhiều bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu tại Tuapse đang bốc cháy, với cột khói đen dày đặc. Ảnh vệ tinh: 2026 Vantor

Phía Nga xác nhận có thông tin trên, cho biết rằng nhiều đợt tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào nhà máy lọc dầu và cảng biển liền kề ở Tuapse, đài RT đưa tin.

Lãnh đạo Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev cho biết đã xảy ra nhiều đám cháy tại hiện trường, trong đó có một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu, buộc chính quyền phải sơ tán người dân xung quanh và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Các cuộc tấn công gây ra nguy cơ ô nhiễm không khí nghiêm trọng, người dân được khuyến cáo sử dụng mặt nạ phòng độc. Ông Kondratyev cũng công bố video cho thấy thị trấn chìm trong khói, cùng các hoạt động làm sạch đang diễn ra dọc bờ biển.

Video cho thấy thị trấn Tuapse chìm trong khói đen. Nguồn: RT

Trước thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định các cuộc tấn công của Ukraine vào ngành năng lượng Nga “làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu trên thị trường toàn cầu, vốn đã gặp nhiều khó khăn do tình hình tại eo biển Hormuz, đồng thời gây thêm bất ổn cho thị trường năng lượng thế giới”.

Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng, cho rằng chính quyền Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, trong đó có nhiều đợt đánh vào cảng lọc dầu tại Tuapse, làm dấy lên nguy cơ tác động nghiêm trọng tới môi trường.

Ông Putin lưu ý rằng Nga đang đối mặt mối đe dọa khủng bố gia tăng, xuất phát từ các tổ chức cực đoan quốc tế cũng như từ Ukraine.

“Kiev và các bên hậu thuẫn đã chuyển sang các phương thức mang tính khủng bố một cách công khai” - ông Putin tuyên bố.

Theo nhà lãnh đạo Nga, những hành động này nhằm bù đắp cho các tổn thất của Ukraine trên chiến trường, song sẽ không làm thay đổi cục diện xung đột giữa Moscow và Kiev.

“Ví dụ gần nhất là các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng tại Tuapse, có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường” - ông Putin nói.