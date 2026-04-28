Ông Trump nói Iran báo với Mỹ rằng họ đang trong 'tình trạng sụp đổ'; Ai Cập điện đàm loạt nước Anh, Đức… 28/04/2026 20:58

(PLO)- Ông Trump nói rằng phía Iran thông báo với Mỹ rằng nước này đang trong "tình trạng sụp đổ"; UAE chính thức rút khỏi OPEC và OPEC+; Ai Cập điện đàm hàng loạt nước, nỗ lực cứu vãn đàm phán Mỹ - Iran.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump: Iran thông báo với Mỹ rằng họ đang "sụp đổ"

Ngày 28-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía Iran đã gửi thông điệp tới Washington rằng nước này đang ở trong “tình trạng sụp đổ” và đề nghị Mỹ sớm mở lại eo biển Hormuz.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói Tehran mong muốn tuyến hàng hải chiến lược này được nối lại hoạt động “càng sớm càng tốt”, trong bối cảnh Iran đang tìm cách giải quyết vấn đề lãnh đạo trong nước.

“Iran vừa thông báo với chúng tôi rằng họ đang ở trong ‘tình trạng sụp đổ’. Họ muốn chúng tôi mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt, trong lúc họ tìm cách giải quyết vấn đề lãnh đạo” - ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng phía Iran “sẽ có thể làm được điều đó”.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

UAE chính thức rút khỏi OPEC và OPEC+

Ngày 28-4, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuyên bố rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và liên minh OPEC+ (OPEC và đối tác). Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-5.

“Quyết định này phù hợp với tầm nhìn kinh tế và chiến lược dài hạn của UAE, cũng như định hướng phát triển ngành năng lượng của quốc gia, bao gồm việc tăng tốc đầu tư vào sản xuất năng lượng nội địa” - hãng thông tấn WAM dẫn thông cáo từ chính phủ UAE.

"Điều này đồng thời củng cố cam kết của UAE đối với vai trò là một nhà sản xuất có trách nhiệm và đáng tin cậy, luôn chủ động đón đầu tương lai của thị trường năng lượng toàn cầu" - WAM thông tin thêm.

Theo WAM, quyết định này “cũng xuất phát từ lợi ích quốc gia và cam kết của đất nước trong việc tích cực đóng góp nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách của thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh những biến động địa chính trị đang diễn ra trong ngắn hạn, bắt nguồn từ tình trạng gián đoạn ở vịnh Ả Rập và eo biển Hormuz, gây ảnh hưởng trực tiếp đến động lực nguồn cung”.

Quyết định trên được đưa ra sau khi UAE - một trung tâm kinh tế của khu vực và là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Washington - lên tiếng chỉ trích các quốc gia Ả Rập láng giềng vì đã không có các động thái can thiệp đủ mạnh để bảo vệ nước này trước hàng loạt cuộc tấn công từ Iran trong thời gian diễn ra chiến tranh.

Theo hãng tin Al Jazeera, động thái này giáng một đòn mạnh vào các nhóm xuất khẩu dầu mỏ cũng như quốc gia dẫn dắt trên thực tế của khối là Saudi Arabia, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông đang gây ra một cú sốc năng lượng mang tính lịch sử và làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu.

Các quốc gia sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh thuộc OPEC vốn đã và đang phải chật vật xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz.

Ai Cập điện đàm hàng loạt nước, nỗ lực cứu vãn đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28-4, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Ngoại trưởng Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ vào tối muộn 27-4 với những người đồng cấp Oman, Jordan, Anh và Đức.

Nội dung thảo luận xoay quanh các diễn biến mới nhất trong khu vực, đặc biệt là tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, các bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về cục diện khu vực đang biến động từng ngày, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh hỗ trợ cho tiến trình đàm phán Mỹ - Iran cũng như các nỗ lực giải quyết bằng con đường chính trị nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh.

Các bên nhất trí duy trì cách tiếp cận dựa trên đàm phán và tiếp tục thúc đẩy sự đồng thuận giữa các bên liên quan nhằm củng cố lệnh ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo ngoại giao cũng nhất trí tiếp tục phối hợp và tham vấn chặt chẽ, đồng thời tái khẳng định giải pháp ngoại giao vẫn là lựa chọn tối ưu nhất để bảo đảm an ninh, ổn định cho khu vực và toàn cầu.

Qatar: Không biến eo biển Hormuz thành công cụ gây sức ép

Ngày 28-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari tuyên bố hành động phong tỏa hàng hải là “không thể biện minh” và lẽ ra “không bao giờ được phép xảy ra”, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang quanh eo biển Hormuz, theo Al Jazeera.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Al-Ansari nhấn mạnh eo biển Hormuz không được phép bị biến thành một công cụ gây sức ép chính trị hay quân sự.

Theo ông, việc gián đoạn tuyến hàng hải trọng yếu này không chỉ đe dọa an ninh khu vực mà còn ảnh hưởng trực tiếp chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Ông Al-Ansari tái khẳng định lập trường của Qatar rằng eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức.

“Eo biển này lẽ ra không bao giờ được phép đóng cửa và cần phải được mở lại, bất chấp các vấn đề khác trong khu vực” - ông Al-Ansari nói, nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của tuyến hàng hải này đối với ổn định khu vực và kinh tế toàn cầu.

Đề cập các nỗ lực ngoại giao, vị phát ngôn viên cho biết Doha đang phối hợp với Pakistan trong vai trò trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ông đánh giá cao những nỗ lực hòa giải của Pakistan, đồng thời khẳng định Doha “duy trì sự đoàn kết tuyệt đối” với các sáng kiến ngoại giao nhằm đưa các bên trở lại bàn đàm phán.